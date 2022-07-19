"Сподіваємось, що Росія поведе себе відповідально": Кулеба розповів, хто працює над зерновими перемовинами

Другий тур зустрічі у Стамбулі щодо розблокування вивезення українського зерна відбудеться незабаром.

Про зернові переговори 19 липня в ефіріі телемарафону розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Переговори дуже складні. Ведуться на дуже серйозній вертикалі: від генсекретаря ООН до технічних експертів, які сидять і відпрацьовують деталі. Президент України дав чітке доручення: всі деталі мають бути відпрацьовані таким чином, щоб усунути будь-яку загрозу для України з моря. В дипломатії є таке правило: ніщо не погоджено, поки все не погоджено. Станом на зараз ми перебуваємо на дуже просунутій стадії і сподіваємось, що Росія поведе себе відповідально - підпишеться під тими зобов'язаннями, які передбачені проєктом цієї домовленості", - повідомив Кулеба.

Раніше військовий експерт Олег Жданов зазначив, що питання щодо вивезення зерна з України в обсязі до 27 мільйонів тонн повинна вирішити глобальна міжнародна організація ООН.

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