"Сподіваємося, що Угорщина перегляне свою позицію заради спільного миру в Європі" - МЗС України

"Сподіваємося, що Угорщина перегляне свою позицію заради спільного миру в Європі" - МЗС України

У МЗС України відреагували на відмову Угорщини дозволити постачання зброї через її територію.

МЗС України прокоментувало відмову Угорщини дозволити постачання зброї Києву через її територію та підтримати санкції на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

Речник МЗС Олег Ніколенко висловив сподівання, що Угорщина, як сусідня держава, перегляне свою позицію заради спільного миру в Європі.

"Ми вже чули ці наративи, зокрема і від російських посадовців. Сподіваємося, що Угорщина, як сусідня держава, перегляне свою позицію заради спільного миру в Європі. Зараз йдеться не лише про інтереси та безпеку українського народу, а й про фундаментальні принципи, на яких базується Європа, зокрема й угорське суспільство. Це не війна України. Це війна Росії проти всього демократичного світу", - підкреслив він.

Він зазначив, що такими діями Угорщина фінансує російську машину агресії.

"Купуючи нафту та газ - це, насправді, давати Росії більше простору для наступу та вбивств", - сказав він.

Нагадаємо, очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не змінить свого рішення щодо постачання зброї Україні і щодо санкцій проти російських енергоносіїв.

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