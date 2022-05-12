"Сподобалося опозиції": Мосейчук розповіла про напад на знімальну групу "1+1" у Берліні та реакцію в Україні

"Сподобалося опозиції": Мосейчук розповіла про напад на знімальну групу "1+1" у Берліні та реакцію в Україні

Наталія Мосейчук розповіла про інцидент, що стався нещодавно, з агресивними росіянами в Берліні.

9 травня, росіяни та учасники акції на честь "Дня Побєди" у Берліні напали на українську знімальну групу ТСН та телеведучу Наталію Мосейчук, яка знімала сюжет про порушення під час пам’ятних заходів.

У розмові з радником керівника ОП Олексієм Арестовичем та російським журналістом Марком Фейгіним Мосейчук розповіла про цей інцидент.

"Написали так, що це сподобалося українській опозиції: "Мосейчук побили". І ті, кого Олексій (Арестович. — Ред.) так любить у вигляді опозиції, особливо під час війни, почали говорити: "Так їй і треба. Тепер вона відповість за мову, яку вона мастила". Хоча цей вислів належить не мені і я його цитувала. Але ж хто у цьому буде розбиратися", — зазначила журналістка.

Мосейчук пояснила, що насправді ситуація була дещо іншою у Берліні і її відгородили від агресивних і неадекватних росіян.

"Я веду до питання, чи є в середовищі росіян з ким розмовляти. І коли цей натовп росіян після запитання, "хто відповість за Бучу" почав іти на мене, то мене наші хлопці висмикнули. Так вийшло, що перед великою "годзиллою" стояв ічкерієць. Він сам наголошував, що є ічкерійцем, а не чеченцем. І коли цей "годзилла" сунув на мене, пан Султан зі всією ічкерійською ненавистю до росіян вгатив йому просто у перенісся", — розповідає телеведуча.

За її словами, поліція стежила за українською знімальною групою достатньо довго і оберігала. Окремо Мосейчук звернула увагу на абсолютну зазомбованість росіян, які палко підтримують війну в Україні і ненавидять усе українське.

"Очі абсолютно бездумні, агресивні. Вони ненавидять нас, усе українське. Це російські німці. Зокрема, було багато казахів. Вони кричали, що нас треба всіх вирізати, що вони воюють на своїй землі і Київ – російська земля. Там абсолютна впевненість, що війна в Україні – це правильно", — підсумувала телеведуча.

Нагадаємо:

Більше подробиць про напад на знімальну групу ТСН та ведучу, дивіться у сюжеті: