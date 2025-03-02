“Спокійне життя закінчиться”: працівник ТЦК відверто розповів про свою роботу

Без поповнення особового складу, яке забезпечують територіальні центри комплектування (ТЦК), бригади ЗСУ на фронті не зможуть стримувати ворога і спокійне життя в мирних українських містах закінчиться.

На цьому наголосив працівник Салтівського РТЦК у Харкові Анатолій Бакіновський в інтерв'ю "Суспільному".

За його словами, українські бригади отримують поповнення здебільшого завдяки роботі ТЦК.

“Бригади, які зараз воюють на передку, вони можуть отримувати поповнення, лише коли ми будемо працювати, лише коли ми будемо постачати їм нових людей. Якщо цього не буде, бригади будуть знекровлені, бригади не зможуть тримати напрямки — і доброго дня! Ваше спокійне життя в місті завершилося”, - наголосив Бакіновський.

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Військовий зазначив, що випадки із сутичками, які трапляються на службі і відомі за різними відео в соцмережах, дуже часто мають в своїй основі агресію з боку цивільних.

“Ті випадки, які здебільшого демонструються суспільству, — демонструється вже їхня активна фаза... Коли там когось б'ють, заштовхують кудись. Ніколи не показується, що було до цього. Ніколи не показується, як заливають з балончика. Ніколи не показується, як штовхають або дають "ляща", - зауважив він він.

Бакіновський зізнався, що вже втретє подав рапорт на переведення у 127-му бригаду оператором дрона.

“У ТЦК є свої мінуси, але я переводжуся зовсім не через те, що тут чи якийсь тиск з боку суспільства на мене, чи мені не подобається ця агресія. Просто я відчуваю для себе, що я, хоч уже для штурмів, може, не дуже годжуся, але ще можу значно більше зробити, власне, саме на фронті, ніж сидячи тут у тилу”, - пояснив він.

Нагадаємо, на Сумщині чоловік застосував проти представника ТЦК сльозогінний газ, а потім вдарив його.

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