Спокійніше не стало: в Пентагоні все ще фіксують збільшення кількості російських військ біля кордонів з Україною

Після саміту президентів США та Росії Джо Байдена і Володимира Путіна ситуація не змінилася.
Упродовж останніх днів у Міністерстві оборони США продовжують спостерігати збільшення російських військових біля кордону з Україною.
Про це повідомив на пресконференції речник Пентагону Джон Кірбі.
За його словами, у західній частині РФ, поблизу кордонів з Україною, дислокується значна кількість російських військ.
“Ми продовжуємо бачити їхнє збільшення останніми днями та тижнями”, — заявив Джон Кірбі.
Нагадаємо, під час розмови Путін запевнив Байдена, що Росія не посилюватиме ескалацію щодо України.
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