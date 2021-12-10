Спокійніше не стало: в Пентагоні все ще фіксують збільшення кількості російських військ біля кордонів з Україною

Спокійніше не стало: в Пентагоні все ще фіксують збільшення кількості російських військ біля кордонів з Україною

Після саміту президентів США та Росії Джо Байдена і Володимира Путіна ситуація не змінилася.

Упродовж останніх днів у Міністерстві оборони США продовжують спостерігати збільшення російських військових біля кордону з Україною.

Про це повідомив на пресконференції речник Пентагону Джон Кірбі.

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За його словами, у західній частині РФ, поблизу кордонів з Україною, дислокується значна кількість російських військ.

“Ми продовжуємо бачити їхнє збільшення останніми днями та тижнями”, — заявив Джон Кірбі.

Нагадаємо, під час розмови Путін запевнив Байдена, що Росія не посилюватиме ескалацію щодо України.

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