Спокійної ночі, Маріуполь: головне зі звернення міського голови Вадима Бойченка

Робиться все можливе, щоби комунальні підприємства працювали максимально ефективно.

Маріупольський міський голова Вадим Бойченко звернувся до жителів міста.

Коротко про головне з його виступу:

Ми захищаємо наше місто. Військові обороняють мирних жителів від нападу Російської Федерації.

Робиться все можливе, щоби комунальні підприємства працювали максимально ефективно.

Наші лікарі роблять все можливе, аби рятувати життя тих людей, які постраждали від цієї війни. Наші працівники ДСНС працюють над тим, щоб привести інфраструктуру до належного стану. Наші електрики рвуться на передову, щоб відновити електропостачання.

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Ми всі хочемо одного, щоб швидше закінчилася війна перемогою України, і ми могли швидше повернутися до мирного життя.

"Всім спокійної ночі, Маріуполь! Тримаємося!", - наголосив він.