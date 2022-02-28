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Спокійної ночі, Маріуполь: головне зі звернення міського голови Вадима Бойченка

Спокійної ночі, Маріуполь: головне зі звернення міського голови Вадима Бойченка

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Спокійної ночі, Маріуполь: головне зі звернення міського голови Вадима Бойченка

Маріупольська міська рада

Робиться все можливе, щоби комунальні підприємства працювали максимально ефективно.

Маріупольський міський голова Вадим Бойченко звернувся до жителів міста. 

Коротко про головне з його виступу: 

  • Ми захищаємо наше місто. Військові обороняють мирних жителів від нападу Російської Федерації.
  • Робиться все можливе, щоби комунальні підприємства працювали максимально ефективно. 
  • Наші лікарі роблять все можливе, аби  рятувати життя тих людей, які постраждали від цієї війни. Наші працівники ДСНС працюють над тим, щоб привести інфраструктуру до належного стану. Наші електрики рвуться на передову, щоб відновити електропостачання.
  • Ми всі хочемо одного, щоб швидше закінчилася війна перемогою України, і ми могли швидше повернутися до мирного життя.
  • "Всім спокійної ночі, Маріуполь! Тримаємося!", - наголосив він. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - понад 70
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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