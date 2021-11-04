Спокойствіє та Сєвєродонецьк: мовний омбудсмен пропонує перейменувати низку населених пунктів

Їхні назви не відповідають правопису та суперечать вимогам мовного закону.
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до керівників низки органів місцевого самоврядування з проханням привести у відповідність до правопису, стандартів державної мови та вимог чинного законодавства назви населених пунктів.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу мовного омбудсмена.
Тарас Кремінь зазначив, що до нього часто звертаються зі скаргами на назви низки населених пунктів, які мають російськомовний характер та не відповідають правилам і нормам українського правопису.
"Сьогодні підписав кілька десятків звернень до керівників місцевого самоврядування про приведення у відповідність з правописом, нормами державної мови та вимогами статті 41 закону про найменування населених пунктів", – йдеться у повідомленні.
З цього приводу омбудсмен назвав такі населені пункти:
- Арбузинка (Миколаївська область);
- Сєвєродонецьк (Луганська область);
- Южноукраїнськ (Миколаївська область);
- Южне (Одеська область);
- Спокойствіє (Дніпропетровська область);
- Переводчикове (Полтавська область);
- Первомайське (Миколаївська область);
- Первомайськ (Миколаївська область).
Тарас Кремінь зауважив, що ці населені пункти мали прекрасні історичні назви, як-от Сіверський Донець, Гарбузинка чи Богопіль, але були несправедливо перейменовані за часів комуністичної влади.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада України повернула селу Мармузовичі стару назву - Андріївка, яку декомунізували через те, що населений пункт в радянські часи назвали на честь комуніста Івана Андрєєва.
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