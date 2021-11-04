Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Спокойствіє та Сєвєродонецьк: мовний омбудсмен пропонує перейменувати низку населених пунктів

Спокойствіє та Сєвєродонецьк: мовний омбудсмен пропонує перейменувати низку населених пунктів

Фото: Facebook / Тарас Кремінь

Їхні назви не відповідають правопису та суперечать вимогам мовного закону.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до керівників низки органів місцевого самоврядування з проханням привести у відповідність до правопису, стандартів державної мови та вимог чинного законодавства назви населених пунктів.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу мовного омбудсмена.

Тарас Кремінь зазначив, що до нього часто звертаються зі скаргами на назви низки населених пунктів, які мають російськомовний характер та не відповідають правилам і нормам українського правопису.

"Сьогодні підписав кілька десятків звернень до керівників місцевого самоврядування про приведення у відповідність з правописом, нормами державної мови та вимогами статті 41 закону про найменування населених пунктів", – йдеться у повідомленні.

З цього приводу омбудсмен назвав такі населені пункти:

  • Арбузинка (Миколаївська область);
  • Сєвєродонецьк (Луганська область);
  • Южноукраїнськ (Миколаївська область);
  • Южне (Одеська область);
  • Спокойствіє (Дніпропетровська область);
  • Переводчикове (Полтавська область);
  • Первомайське (Миколаївська область);
  • Первомайськ (Миколаївська область).

Тарас Кремінь зауважив, що ці населені пункти мали прекрасні історичні назви, як-от Сіверський Донець, Гарбузинка чи Богопіль, але були несправедливо перейменовані за часів комуністичної влади.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада України повернула селу Мармузовичі стару назву - Андріївка, яку декомунізували через те, що населений пункт в радянські часи назвали на честь комуніста Івана Андрєєва.

Читайте також:

Наступна публікація