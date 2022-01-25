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Сполучені Штати не збираються направляти своїх військових до України - Байден

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Сполучені Штати не збираються направляти своїх військових до України - Байден

Associated Press

Президент США заперечив можливість появи американських солдатів на території нашої країни.

Очільник Білого дому Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не збираються направляти своїх військових до України.

Про це повідомляє AFP.

Водночас американський президент зауважив, що США можуть найближчим часом перекинути до Європи частини своїх військ, приведених у підвищену готовність. Проте остаточного рішення з цього приводу ще не ухвалено.

Байден також застеріг. що вторгнення РФ в Україну призведе до величезних глобальних наслідків,

Нагадаємо, під час наради, яку минулими вихідними проводив президент США Джо Байден у резиденції в Кемп-Девіді, міністр оборони Ллойд Остін повідомив, які існують варіанти відповіді на можливе вторгнення РФ до України. США планують посилити оборону країн НАТО, які межують з Україною.

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