Сполучення Київ-Черкаси відновили: "Укрзалізниця" повідомила графік поїздів

Вперше за два роки "Укрзалізниця" повертає сполучення столиці з містом.

Регіональний поїзд №782/781 Київ-Черкаси та зворотно, починає курсувати з 8 червня 2022 року. Він їздитиме шість днів на тиждень, окрім вівторків.

Про це повідомили в "Укразалізниці".

Регіональний поїзд №781 Черкаси-Київ відправлятиметься зі станції Черкаси о 6:30 і прибуватиме до Києва об 11:01.

Зворотно, зі столиці поїзд №782 Київ-Черкаси вирушатиме о 15:05 і прибуватиме до станції Черкаси о 19:30.

Зупинки передбачені на таких станціях: ім. Т.Шевченка, Перегонівка, Володимирівка, Цвіткове, Хлистунівка, Городище, Корсунь, Сотники, Таганча, Миронівка, Кагарлик, Расава, Озерний, Трипілля-Дніпровський, Нові Безрадичи, Підгірці, Петра Кривоноса, Київ-Деміївський.

"Укрзалізниця" продовжує поліпшувати залізничне сполучення країною. Наприклад, нещодавно було додано ще 6 рейсів за маршрутом Київ-Чернігів та зворотно.

Читайте також: