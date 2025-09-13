"Спонукав негідні інстинкти": військового засудили за картинку на Facebook

Суд визнав військового винним у розповсюджені опрнографії

Реклама

Хустський районний суд Закарпатської області визнав винним військовослужбовця у поширенні контенту порнографічного характеру. Кримінальну справу порушили після того, як він надіслав непристойне зображення на офіційну сторінку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у соціальній мережі Facebook.

Про це йдеться у вироку суду від 10 вересня 2025 року.

Деталі та мотиви злочину

Судове розслідування встановило, що військовослужбовець, особа якого не розголошується, завантажив на свій телефон зображення порнографічного характеру не пізніше 16 жовтня 2023 року. У судовому рішенні зазначено, що це зображення «явно суперечить традиціям інтимного спілкування людей», які існують у суспільстві, та «здатна призвести до деформації моральних уявлень і понять про сексуальні стосунки між людьми», а також ображає честь і гідність людини та «спонукає негідні інстинкти».

Реклама

Обвинувачення також надало переконливі докази, що військовий неодноразово надсилав цю картинку через різні месенджери. 16 та 25 жовтня 2023 року він переслав її користувачам Viber, а 20, 30 листопада та 7 грудня 2023 року — через месенджер Facebook на офіційну сторінку Держспецзв’язку.

«Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 скоїв кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 301, ч. 3 ст. 301 КК України — зберігання зображень порнографічного характеру з метою розповсюдження та розповсюдження зображень порнографічного характеру, вчинене повторно», — підсумував суд.

Вирок та наслідки для військового

Згідно з вироком, обвинувачений військовослужбовець визнав свою провину та покаявся. Він пояснив свої дії тим, що перебував у нестабільному емоційному стані та «не усвідомлював, що діяння є караним».

Попри каяття, суд визнав військового винним та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Однак, зважаючи на обставини, суд звільнив його від відбування покарання з іспитовим терміном на два роки. Це означає, що якщо він не вчинить повторного злочину протягом цього часу, йому не доведеться відбувати реальний термін у в’язниці.

Реклама

Крім умовного терміну, суд також наклав на чоловіка додаткові обмеження:

Заборона на діяльність: Йому заборонено обіймати посади, пов’язані з ІТ-технологіями, а також займатися діяльністю, пов’язаною з поширенням інформації будь-якого характеру на вебресурсах, строком на три роки.

Фінансова компенсація: Суд зобов’язав його сплатити 4543,68 грн як компенсацію за проведення «мистецтвознавчих експертиз», необхідних для визначення характеру зображень.

Конфіскація: У військового конфіскували телефон, з якого він надсилав порнографічний контент. Після видалення непристойних картинок, гаджет піде в дохід держави.

Нагадаємо, у Вінницькій області до 4 років позбавлення волі засудили чоловіка, який двічі ухилився від мобілізації та продавав порно в інтернеті. У Telegram він публікував «запрошувальні» дописи з пропозицією купити порнографічні ролики.