Спортзал і зимовий сад у колонії: як живуть жінки-колаборантки, які зрадили Україну

В’язниця

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Колонія для жінок, засуджених за співпрацю з окупантами, оснащена спортзалом, зимовим садом і медичним кабінетом. В’язні мають можливість готувати у спеціальній кімнаті та підтримувати зв’язок із сім’ями через відеозв’язок.

Про це розповів журналіст Володимир Золкін у своєму YouTube.

Він детально показав, як живуть жінки, які зрадили Україну і зараз перебувають у колонії. За його словами, у них є власна їдальня, де вони харчуються, а також окрема кухня, де засуджені можуть готувати те, що бажають. На території працює магазин із продуктами, які можна замовити.

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Для спілкування з родичами облаштована спеціальна кімната, де доступні як телефонні розмови, так і відеодзвінки. Санвузли біля спальних приміщень обладнані біде, що передбачено правилами утримання жінок.

Колонія має спортзал із тренажерами, баскетбольний майданчик, столи для настільного тенісу та шахів. Медична частина оснащена стоматологічним кабінетом, гінекологічним із УЗД-апаратом і лабораторією для проведення різних аналізів, включно з розгорнутим аналізом крові.

Особливою окрасою колонії є зимовий сад — оранжерея, де засуджені можуть відпочити й розслабитися. Для психоемоційного розвантаження передбачена окрема кімната.

Окрім цього, жінок навчають швейній справі: у спеціальному класі є усе необхідне обладнання, а також електронні книжки для навчання.

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Журналіст підкреслює, що такі умови утримання значно відрізняються від традиційних уявлень про колонії і ставлять питання про ставлення до колаборантів у сучасній Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, стало відомо, що ДБР викрило масштабну систему катування в’язнів у колоніях. Згодом у у Мережі опублікували відео жорстокого побиття і катування ув’язненого у «Божківській виправній колонії» (БВК) №16 на Полтащині.

Міністр юстиції Денис Малюська підтвердив, що йдеться про Божковську виправну колонію. За його словами, події відбувалися 2022-го та частково 2023 року.

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