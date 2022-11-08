Споряджені і готові: стало відомо, скільки кораблів РФ тримає в Чорному морі і де є носії "Калібрів"

Росія ще не випустила в море кораблі-ракетоносії "Калібрів", утім вони споряджені і готові до виходу.

В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворожих сил наразі налічує 7 кораблів, а ось ракетоносіїв на бойове чергування окупанти не випустили.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Носії крилатих ракет морського базування “Калібр” перебувають у пунктах базування, але споряджені і в готовності до виходу на бойовий курс для застосування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, чому в Чорне море не виходять носії "Калібрів" російського ворожого флоту.

Водночас в ОК "Південь" наголосили, що загрози і ризики залишаються актуальними, тож закликали українців бути пильними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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