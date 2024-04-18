Спорядження українського воїна: у ЗСУ показали, чим держава забезпечує бійців

У ЗСУ показали, яким є спорядження українського воїна. Продемонстрували елементи речового забезпечення військовослужбовців, польове та тактичне спорядження, яким держава забезпечує своїх воїнів.

Про це пише СтратКом ЗСУ.

Елементи забезпечення українського воїна / Фото: СтратКом ЗСУ

Так, серед елементів речового забезпечення:

Шолом ББ повно Т1 B1

Окуляри – маска захисні балістичні

Бронежилет мод. П Т2 B5 Е1-5 PXL

Фляга польова індивідуальна

Чохол для фляги польової індивідуальної

Розвантажувальний ремінь

Кепі бойовий (Кашкет польовий) (2)

Панама літня польова тип 4 клас 7

Сорочка бойова (2)

Рукавички зимові

Кобура пістолетна універсальна

Рукавиці захисні вид 2

Шапка зимова вид 2

Сорочка ПОЛО (2)

Ремінь брючний тип 2, вигляд 2

Штани до костюма літнього польового

Костюм ВВЗ д/сез

Куртка вітровологозахисна зимова

Штани вітровологозахисні зимові

Мішок спальний

Килим польовий ізоляційний

Куртка костюма утеплювача

Зимовий шарф-труба

Шарф-труба літній

Фуфайка кулірна (2)

Костюм літній польовий (2)

К-т сорочка та кальсони д/сез (2)

К-т сорочка та кальсони для хол. погоди (2)

Сумка-підсумок для предметів ос. гігієни

Сумка-підсумок бойовий "К" ММ14

Сумка адміністративна

Сумка транспортна

Рюкзак бойовий індивідуальний

Черевики з в/б зимові

Шкарпетки трекінгові зимові (3)

Труси (2)

Чоботи гумові

Раніше народна депутатка розповіла, які плануються доплати й пільги для військових.

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