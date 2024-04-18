Спорядження українського воїна: у ЗСУ показали, чим держава забезпечує бійців

Перелік налічує понад 30 найменувань.
У ЗСУ показали, яким є спорядження українського воїна. Продемонстрували елементи речового забезпечення військовослужбовців, польове та тактичне спорядження, яким держава забезпечує своїх воїнів.
Про це пише СтратКом ЗСУ.
Так, серед елементів речового забезпечення:
- Шолом ББ повно Т1 B1
- Окуляри – маска захисні балістичні
- Бронежилет мод. П Т2 B5 Е1-5 PXL
- Фляга польова індивідуальна
- Чохол для фляги польової індивідуальної
- Розвантажувальний ремінь
- Кепі бойовий (Кашкет польовий) (2)
- Панама літня польова тип 4 клас 7
- Сорочка бойова (2)
- Рукавички зимові
- Кобура пістолетна універсальна
- Рукавиці захисні вид 2
- Шапка зимова вид 2
- Сорочка ПОЛО (2)
- Ремінь брючний тип 2, вигляд 2
- Штани до костюма літнього польового
- Костюм ВВЗ д/сез
- Куртка вітровологозахисна зимова
- Штани вітровологозахисні зимові
- Мішок спальний
- Килим польовий ізоляційний
- Куртка костюма утеплювача
- Зимовий шарф-труба
- Шарф-труба літній
- Фуфайка кулірна (2)
- Костюм літній польовий (2)
- К-т сорочка та кальсони д/сез (2)
- К-т сорочка та кальсони для хол. погоди (2)
- Сумка-підсумок для предметів ос. гігієни
- Сумка-підсумок бойовий "К" ММ14
- Сумка адміністративна
- Сумка транспортна
- Рюкзак бойовий індивідуальний
- Черевики з в/б зимові
- Шкарпетки трекінгові зимові (3)
- Труси (2)
- Чоботи гумові
Раніше народна депутатка розповіла, які плануються доплати й пільги для військових.
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