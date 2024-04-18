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Спорядження українського воїна: у ЗСУ показали, чим держава забезпечує бійців

Спорядження українського воїна: у ЗСУ показали, чим держава забезпечує бійців

Воїн ЗСУ / Фото Генеральний штаб ЗСУ

Перелік налічує понад 30 найменувань.

У ЗСУ показали, яким є спорядження українського воїна. Продемонстрували елементи речового забезпечення військовослужбовців, польове та тактичне спорядження, яким держава забезпечує своїх воїнів.

Про це пише СтратКом ЗСУ.

Елементи забезпечення українського воїна / © СтратКом ЗСУ
Елементи забезпечення українського воїна / Фото: СтратКом ЗСУ

Так, серед елементів речового забезпечення:

  • Шолом ББ повно Т1 B1
  • Окуляри – маска захисні балістичні
  • Бронежилет мод. П Т2 B5 Е1-5 PXL
  • Фляга польова індивідуальна
  • Чохол для фляги польової індивідуальної
  • Розвантажувальний ремінь
  • Кепі бойовий (Кашкет польовий) (2)
  • Панама літня польова тип 4 клас 7
  • Сорочка бойова (2)
  • Рукавички зимові 
  • Кобура пістолетна універсальна
  • Рукавиці захисні вид 2
  • Шапка зимова вид 2
  • Сорочка ПОЛО (2)
  • Ремінь брючний тип 2, вигляд 2
  • Штани до костюма літнього польового
  • Костюм ВВЗ д/сез
  • Куртка вітровологозахисна зимова
  • Штани вітровологозахисні зимові
  • Мішок спальний
  • Килим польовий ізоляційний
  • Куртка костюма утеплювача
  • Зимовий шарф-труба
  • Шарф-труба літній
  • Фуфайка кулірна (2)
  • Костюм літній польовий (2)
  • К-т сорочка та кальсони д/сез (2)
  • К-т сорочка та кальсони для хол. погоди (2)
  • Сумка-підсумок для предметів ос. гігієни
  • Сумка-підсумок бойовий "К" ММ14
  • Сумка адміністративна
  • Сумка транспортна
  • Рюкзак бойовий індивідуальний
  • Черевики з в/б зимові
  • Шкарпетки трекінгові зимові (3)
  • Труси (2)
  • Чоботи гумові

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