Способи видалення плям різноманітного походження: збережіть собі на пам'ять

Як вивести плями з бавовни, шовку, штучних тканин, чим та як відіпрати плями від фруктів, соку, крові, вина. Що робити з плямами від соусів, іржі, помади, йоду, чи можна позбутись плям жиру - в матеріалі ТСН.ua

Засоби, що застосовуються для виведення плям залежить як від типу самої плями, так і від матеріалу на якому знаходиться ця пляма. На успіх у виведенні плями також впливає її "вік", наскільки давня пляма. Розповідаємо яким чином можна виводити ту чи інакшу пляму на тій, чи іншій тканині.

Обережно потрібно виводити плями зі штучних шовкових тканин і штучної шкіри. Вироби зі штучних шовкових тканин не можна відразу, без проби, чистити такими засобами, як ацетон, перекис водню, оцтова і лимонна кислота. А плями на виробах зі штучної шкіри взагалі не можна видаляти спиртом, бензином, ацетоном, а тільки теплою мильною водою.

Як видалити плями від фруктів, ягід, фруктових соків

Плями від фруктів і фруктових соків можна видалити розчином гліцерину і горілки в рівних частинах, а також, якщо потримати тканину з плямою над посудом з киплячою водою і протирати плями оцтом.

Свіжі плями від яблук, малини, черешні змиються тампоном, змоченим теплим молоком і мильною водою. Плями від фруктового соку слід протерти нашатирним спиртом навпіл з водою, потім випрати.

Старі плями на одязі видаляють підігрітим лимонним соком, тримаючи виріб над посудом з киплячою водою. Можна також видалити пляму лимонним соком, розведеним навпіл з горілкою або денатуратом, потім протерти ганчіркою, змоченою розчином води з нашатирним спиртом.

Як видалити плями від вина, шампанського, пива

Винні плями з бавовняної тканини можна вивести киплячим молоком. Винні плями зазвичай зникають, якщо ретельно промити їх в теплому молоці, після чого прополоскати спочатку в холодній, а потім в гарячій воді.

Свіжі плями від червоного вина потрібно засипати сіллю і промити водою з милом або протерти розчином нашатирного спирту, а потім промити.

Плями від білого вина і шампанського протерти гліцерином, підігрітим до 40-50 градусів, потім промити теплою водою.

Плями від вина та пива з бавовняної тканини можна вивести, якщо натерти їх лимоном і потримати деякий час на сонці. Потім виріб прополоскати. Плями від пива можна видалити теплим нашатирним спиртом, після чого виріб потрібно випрати в теплій мильній воді.

Як видалити плями від трави

Свіжі плями від зелені можна видалити горілкою, а найкраще денатуратом. Можна також застосувати розчин кухонної солі, розчинивши одну чайну ложку солі у 1/2 склянки теплої води. Після прополоскати в теплій воді.

З білих тканин трав’яні плями видаляються 3-% розчином перекису водню з невеликим додаванням нашатирного спирту.

як вивести плями від трави

Видалення плям від духів, губної помади

Плями від губної помади на шерсті та шовку виводяться чистим спиртом. Плями від духів і одеколону на шовковій і вовняній одежі змочують винним спиртом або чистим гліцерином, потім протирають ваткою, просоченою ацетоном.

Як видалити плями від поту

Щоб позбутись плям від поту, виріб потрібно випрати в теплій мильній воді з нашатирним спиртом у пропорції одна чайна ложка спирту на один літр води. Можна також протерти пляму сумішшю горілки та нашатирного спирту.

Плями від поту на вовняному виробі можна видалити ганчіркою, змоченою в міцному розчині солі; можна також протерти їх спиртом.

Виведення плям від морозива, молока

Плями від морозива виводяться сумішшю, в рівних частинах гліцерину, нашатирного спирту і теплої води. Цією сумішшю варто протерти пляму, після чого випрати річ в теплій воді.

Щоб вивести плями від молока, виріб потрібно попрати в прохолодній мильній воді або у воді з додаванням нашатирного спирту.

Як вивести плями від чаю, кави

Плями від чаю видаляються сумішшю гліцерину з нашатирним спиртом у пропорції чотири частини гліцерину та одна частина нашатирного спирту. Чайні плями на білій тканині можна вивести перекисом водню або декількома краплями лимонного соку, після чого річ випрати та прополоскати в теплій воді.

Вироби з плямами від кави й какао потрібно випрати в теплій солоній воді та прополоскати в холодній. Плями від кави видаляються перекисом водню. Якщо не допомагає, плями від кави, какао можна видалити нашатирним спиртом, наполовину розведеним водою. Особливо хороший ефект досягається, якщо спочатку протерти пляму бензином.

Плями від кави, какао на шовкових тканинах можна вивести, якщо змочити пляму підігрітим гліцерином і залишити на 5 – 10 хвилин, потім прополоскати в теплій кип’яченій воді.

як вивести плями від кави

Як видалити плями від цвілі

Свіжі плями від цвілі можна вивести, якщо протерти пляму кілька разів соком ріпчастої цибулі або сироваткою кислого молока, а потім випрати річ в гарячій воді.

Як позбутися плям від яєць

Свіжу пляму від яєць на шовковій і бавовняній тканині потрібно промити її в холодній воді, потім потерти ваткою, змоченою в слабкому розчині оцту, після чого виріб випрати в теплій воді.

Сліди від кулькових ручок

Плями від кулькової ручки виводяться за допомогою денатурату.

Як позбутися жирових плям

Свіжу жирову пляму можна вивести, якщо посипати його сіллю й обережно потерти. Змінювати сіль потрібно кілька разів, поки пляма не зникне. Замість солі можна застосовувати борошно.

Свіжі жирові плями на виробах з вовни або шовку можна вивести, якщо посипати пляму тальком, накрити промокальним папером і пропрасувати не дуже гарячою праскою. Тальк можна залишити до наступного дня. Якщо ж пляма після цього не зникла, потрібно потерти її декілька разів ватою, змоченою очищеним бензином. Вату потрібно час від часу міняти. Оброблене місце посипати тальком і залишити на 1-2 години для вбирання бензину. Замість тальку можна користуватися крейдою або зубним порошком.

Старі жирові плями добре очищаються, якщо покрити їх сумішшю, що складається з однієї частини нашатирного спирту, однієї частини солі та трьох частин води, потім повісити річ для провітрювання, після чого випрати в чистій воді.

Жирні плями з килимів можна видалити сумішшю бензину і миючого порошку. Цю суміш потрібно втерти в пляму, і залишити на кілька годин, потім промити гарячою водою. При старих плямах чистку потрібно повторити декілька разів.

як вивести плями від жиру

Як вивести плями йоду

Плями від йоду потрібно кілька разів змочити водою, а потім натерти крохмалем. Таку пляму можна вивести, якщо замочити її в розчині нашатирного спирту і води (кілька крапель нашатирного спирту на склянку води). Потім випрати річ в мильній піні.

З кольорових тканин плями від йоду виводять денатурованим спиртом або ацетоном.

Як вивести сліди крові

Плями крові спочатку слід відмивати в холодній воді, а потім теплим мильним розчином. Старі плями протерти розчином нашатирного спирту, одна чайна ложка на склянку води, потім – таким же розчином бури.

Плями від крові з тонких шовкових виробів можна видалити густим розчином картопляного крохмалю і холодної води. Цією масою змастити пляму з лицьової та зворотної сторони, дати добре просохнути, струсити та при необхідності випрати одяг.

Як вивести плями від іржі

Якщо пляма від іржі свіжа, можна видалити її лимонним соком. Для цього треба змочити пляму кілька разів соком, потім злегка пропрасувати, після чого промити водою.

Плями від іржі з білих тканин можна видалити розчином гідросульфату - одна чайна ложка на склянку води. Для цього розчин треба підігріти до 60-70 градусів, опустити в нього тканину з плямою на кілька хвилин, а потім сполоснути в теплій воді. Для кольорових тканин гідросульфат застосовувати не рекомендується, через те, що він знебарвлює забарвлення. Можна також застосовувати розчин оцтової кислоти (1 чайна ложка на склянку води). Нагрівати розчин майже до кипіння, на короткий час опустити в нього на кілька хвилин тканину з плямою, після чого ретельно промити, додавши у воду трохи питної соди або нашатирного спирту. Якщо ж пляма не зникне, потрібно повторити весь процес обробки ще раз.

З кольорових тканин іржу можна видалити сумішшю з рівних частин гліцерину, тертої білої крейди та води. Натерти цією сумішшю пляму, залишити на добу, а потім річ ​​випрати.

як вивести плями від іржі

Як видалити сліди підпалин

Підпалини можна змочити соком ріпчастої цибулі й залишити на кілька годин, а потім виріб випрати.

Підпалини зі світлих вовняних виробів можна видалити водним розчином перекису водню і нашатирного спирту, у пропорції на пів склянки води одну чайна ложка перекису водню, кілька крапель нашатирного спирту. Підпалені плями на вовняних, бавовняних і шовкових тканинах видаляють денатурованим спиртом.

Як вивести плями від супу, риби, соусів

Плями від риби, консервів і супу можна видалити сумішшю з 1 чайної ложки гліцерину, 1/2 чайної ложки нашатирного спирту, 1 чайної ложки води. З виробів з натурального і штучного шовку ці плями можна видалити сумішшю з 1 столової ложки гліцерину, 0,5 чайної ложки нашатирного спирту та 1 столової ложки горілки.

Плями від соусів потрібно змочити гліцерином, підігрітим до 35-40 градусів, залишити на 20 хвилин, потім змити теплою водою.

Читайте також: