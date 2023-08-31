"Спостерігаємо за проривом другої лінії оборони": Коваленко про ситуацію на південному фронті

Зараз ми спостерігаємо за процесом прориву вже другої лінії оборони. Йдеться про безпосередньо перший її рубіж між Новопрокопівкою та Вербовим.

Про це в ексклюзивному коментарі ТСН.ua сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Невдовзі ЗСУ можуть почати рух в напрямку Токмака

Річ у тім, що Роботине вже звільнено, воно є на межі між першої та другою лінією оборони. ЗСУ вбивають клин, наближаються до Очеретуватого. Загалом усе це свідчить про те, що темпи просування Сил оборони України прискорюються.

"У росіян поки що нема можливості якось сковувати наше просування. Хоча вони зараз зайняті дуже цікавим процесом: вони намагаються не стільки по фронту наступу Сил оборони України концентрувати свої сили та засоби, скільки по флангах. Вони намагаються сковувати наші дії по флангах", – відзначив Коваленко.

Йдеться про Новопрокопівку, Солодку Балку, Ільченкове, Вербове та Очеретувате. Нас намагаються закрити саме в нашому клині.

"Але чи їм це вдасться, є у мене сумніви. Отже, не виключаю, що вже в вересні ми вийдемо на 0408 (автомобільний шлях Т 0408 – ред.) за основними селами-перепонами та спрямуємо основний наш рух вже на Токмак", – підсумував військово-політичний оглядач.

Раніше про успіх наших військ на південному фронті повідомляв Генштаб. Зокрема, Сили оборони просунулися в напрямку Новопрокопівки Запорізької області.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "КОВАЛЕНКО: Прорив другої лінії оборони. Знищення Іл-76. Роль БПЛА на війні"

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