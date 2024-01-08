Спостерігається активність ворожої авіації: Україною шириться повітряна тривога

Українські військові попередили про активність ворожих Су-35/Су-34 на півночі.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.

"Загроза застосування авіаційного ракетного озброєння" - йдеться у повідомленні.

Україною починає ширитися повітряна тривога! В укриття!

Загалом у повітрі перебуває 13 ворожих літаків Ту.

Станом на 05:50 моніторинговими каналами зафіксовано входження 3× бортів Ту-95 у Каспійський регіон РФ.

Кількість ворожих бортів велика, ракети можуть запускатись у декілька хвиль.

У випадку наявності фактичної загрози у вашій області буде оголошено повітряну тривогу.

Прямуйте в укриття, не нехтуйте власною безпекою.

Масовані ракетні обстріли це серйозна загроза.

Оновлено об 06:17

Тривогу оголошено в Києві та області, а також на Вінниччині, Черкащині, Житомирщині.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що моніторингові канали зафіксували зліт ворожих Ту-95.

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