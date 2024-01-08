Спостерігається активність ворожої авіації: Україною шириться повітряна тривога

Триває тривожна ніч для українців
Українські військові попередили про активність ворожих Су-35/Су-34 на півночі.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.
"Загроза застосування авіаційного ракетного озброєння" - йдеться у повідомленні.
Україною починає ширитися повітряна тривога! В укриття!
Загалом у повітрі перебуває 13 ворожих літаків Ту.
Станом на 05:50 моніторинговими каналами зафіксовано входження 3× бортів Ту-95 у Каспійський регіон РФ.
Кількість ворожих бортів велика, ракети можуть запускатись у декілька хвиль.
У випадку наявності фактичної загрози у вашій області буде оголошено повітряну тривогу.
Прямуйте в укриття, не нехтуйте власною безпекою.
Масовані ракетні обстріли це серйозна загроза.
Оновлено об 06:17
Тривогу оголошено в Києві та області, а також на Вінниччині, Черкащині, Житомирщині.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що моніторингові канали зафіксували зліт ворожих Ту-95.
Читайте також: