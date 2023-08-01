Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку: перебувайте в укриттях

Триває тривожна ніч проти 1 серпня 2023 року.
У Повітряних Силах ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
Про це йдеться у соціальних мережах.
Зокрема, існує загроза застосування авіаційного озброєння!
У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття!
Повітряна тривога оголошена у Донецькій, Луганській, Запорізькій областях та автономній республіці Крим.
Нагадаємо, що раніше у Харкові пролунали вибухи.
Пізніше стало відомо, що у Харкові - проблеми зі світлом та водою після вибухів.
Додамо, що добу тому ворог атакував Харків. Пізніше у Мережі з'явилися фото і відео наслідків нічної атаки по Харкову.
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