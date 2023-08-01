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Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку: перебувайте в укриттях

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку: перебувайте в укриттях

Повітряна тривога лунає у кількох областях України / Фото: Pexels

Триває тривожна ніч проти 1 серпня 2023 року.

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Про це йдеться у соціальних мережах.

Зокрема, існує загроза застосування авіаційного озброєння!

У разі оголошення тривоги –  прямуйте в укриття!

Повітряна тривога оголошена у Донецькій, Луганській, Запорізькій областях та автономній республіці Крим. 

Нагадаємо, що раніше у Харкові пролунали вибухи

Пізніше стало відомо, що у Харкові - проблеми зі світлом та водою після вибухів

Додамо, що добу тому ворог атакував Харків. Пізніше у Мережі з'явилися фото і відео наслідків нічної атаки по Харкову

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