Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку: перебувайте в укриттях

Триває тривожна ніч проти 1 серпня 2023 року.

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Про це йдеться у соціальних мережах.

Зокрема, існує загроза застосування авіаційного озброєння!

У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття!

Повітряна тривога оголошена у Донецькій, Луганській, Запорізькій областях та автономній республіці Крим.

Нагадаємо, що раніше у Харкові пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що у Харкові - проблеми зі світлом та водою після вибухів.

Додамо, що добу тому ворог атакував Харків. Пізніше у Мережі з'явилися фото і відео наслідків нічної атаки по Харкову.