Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку - Повітряні Сили ЗСУ

Триває чергова тривожна ніч для українців.
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
Про це заявили у Повітряних Силах ЗСУ у соціальних мережах.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження", - йдеться у повідомленні.
Також моніторингові канали інформують, що на території Одеської області пролунали вибухи.
Мовляв, збили безпілотник, який надокучав українцям, адже раніше ворог випустив безпілотники з південного напрямку.
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