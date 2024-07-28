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Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку - Повітряні Сили ЗСУ

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку - Повітряні Сили ЗСУ

Ілюстрація: перебувайте в укриттях / Фото: Associated Press

Триває чергова тривожна ніч для українців.

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Про це заявили у Повітряних Силах ЗСУ у соціальних мережах. 

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження", - йдеться у повідомленні.

Також моніторингові канали інформують, що на території Одеської області пролунали вибухи. 

Мовляв, збили безпілотник, який надокучав українцям, адже раніше ворог випустив безпілотники з південного напрямку

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