Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку - українські війські

Розпочалася чергова неспокійна ніч для українців.
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.
"Загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів.У разі оголошення тривоги - прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні.
Повітряна тривога оголошена на території Запорізької області.
Нагадаємо, що росіянам вкотре ввижаються "українські" дрони, які атакують Курську область.
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