Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку - українські війські

Розпочалася чергова неспокійна ніч для українців.

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

"Загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів.У разі оголошення тривоги - прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога оголошена на території Запорізької області.

Нагадаємо, що росіянам вкотре ввижаються "українські" дрони, які атакують Курську область.