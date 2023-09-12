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Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку - українські війські

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку - українські війські

Не нехтуйте повітряною тривогою / Фото: Pexels

Розпочалася чергова неспокійна ніч для українців.

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

"Загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів.У разі оголошення тривоги - прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні. 

Повітряна тривога оголошена на території Запорізької області. 

Нагадаємо, що росіянам вкотре ввижаються "українські" дрони, які атакують Курську область

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Перегляди
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