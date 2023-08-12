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Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку - українські військові

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку - українські військові

У яких областях оголошена тривога / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Триває чергова тривожна ніч для України

"Увага! Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку!  Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні у Повітряних Сил ЗСУ у соціальних мережах. 

"Загроза пусків КАБ/КАР по лінії фронту на Херсонщині, у Запорізькій області та суміжним районам. Знаходьтесь в укриттях", - додали у моніторингових каналах. 

Повітряна тривога оголошена у низці областей в Україні. 

"Увага! Донецька, Запорізька області – ракетна небезпека", - зауважили українські військові. 

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Перегляди
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