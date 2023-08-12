Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку - українські військові

"Увага! Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні у Повітряних Сил ЗСУ у соціальних мережах.

"Загроза пусків КАБ/КАР по лінії фронту на Херсонщині, у Запорізькій області та суміжним районам. Знаходьтесь в укриттях", - додали у моніторингових каналах.

Повітряна тривога оголошена у низці областей в Україні.

"Увага! Донецька, Запорізька області – ракетна небезпека", - зауважили українські військові.