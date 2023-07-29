Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південному та східному напрямках - ЗСУ

Розпочалася чергова неспокійна ніч для українців.
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південному та східному напрямках.
Про це повідомили у Повітряних Сил ЗСУ у соціальних мережах.
"Існує загроза застосування авіаційного озброєння! У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття!", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок цього повітряна тривога була оголошена у Запорізькій та Херсонській областях.
Нагадаємо, що у Дніпрі через російський удар зросла кількість постраждалих.
Серед них двоє дітей – 14 та 17 років. У них акубаротравма.
Читайте також: