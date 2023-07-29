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Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південному та східному напрямках - ЗСУ

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південному та східному напрямках - ЗСУ

Повітряна тривога шириться Україною / Фото: Pexels

Розпочалася чергова неспокійна ніч для українців.

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південному та східному напрямках.

Про це повідомили у Повітряних Сил ЗСУ у соціальних мережах. 

"Існує загроза застосування авіаційного озброєння! У разі оголошення тривоги –  прямуйте в укриття!", - йдеться у повідомленні. 

Унаслідок цього повітряна тривога була оголошена у Запорізькій та Херсонській областях. 

Нагадаємо, що у Дніпрі через російський удар зросла кількість постраждалих

Серед них двоє дітей – 14 та 17 років. У них акубаротравма.

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Перегляди
338
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