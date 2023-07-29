Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південному та східному напрямках - ЗСУ

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південному та східному напрямках.

Про це повідомили у Повітряних Сил ЗСУ у соціальних мережах.

"Існує загроза застосування авіаційного озброєння! У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття!", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок цього повітряна тривога була оголошена у Запорізькій та Херсонській областях.

Нагадаємо, що у Дніпрі через російський удар зросла кількість постраждалих.

Серед них двоє дітей – 14 та 17 років. У них акубаротравма.