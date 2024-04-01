Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку - ПС ЗСУ

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Зауважимо, що зараз повітряна тривога оголошена у Харківській, Донецькій, Луганській областях та автономній республіці Крим.

Перебувайте в укриттях. Не нехтуйте особистою безпекою.

Також читайте Українські військові зауважили про загрозу застосування балістичного озброєння

Нагадаємо, що раніше українські військові повідомили про поганий місяць для Чорноморського флоту Росії.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.