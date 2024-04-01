Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку - ПС ЗСУ

Українські військові попереджують про ситуацію.
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
Зауважимо, що зараз повітряна тривога оголошена у Харківській, Донецькій, Луганській областях та автономній республіці Крим.
Перебувайте в укриттях. Не нехтуйте особистою безпекою.
Нагадаємо, що раніше українські військові повідомили про поганий місяць для Чорноморського флоту Росії.
Читайте також: