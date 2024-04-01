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Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку - ПС ЗСУ

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку - ПС ЗСУ

Потурбуйтеся про безпеку ваших близьких / Фото: Getty Images

Українські військові попереджують про ситуацію.

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. 

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Зауважимо, що зараз повітряна тривога оголошена у Харківській, Донецькій, Луганській областях та автономній республіці Крим.

Перебувайте в укриттях. Не нехтуйте особистою безпекою.

Нагадаємо, що раніше українські військові повідомили про поганий місяць для Чорноморського флоту Росії

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