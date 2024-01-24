Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку - ПС ЗСУ

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
У ніч проти 24 січня 2024 року постерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", - йдеться у повідомленні.
Також у Харківській області оголошена повітряна тривога. До того ж повітряна тривога оголошена у Луганській, Донецькій областях та автономній республіці Крим.
Нагадаємо, під час вечірньої повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи.
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