Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку - ПС ЗСУ

У ніч проти 24 січня 2024 року постерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", - йдеться у повідомленні.

Також у Харківській області оголошена повітряна тривога. До того ж повітряна тривога оголошена у Луганській, Донецькій областях та автономній республіці Крим.

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Нагадаємо, під час вечірньої повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи.

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