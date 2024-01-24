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Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку - ПС ЗСУ

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку - ПС ЗСУ

Перебувайте в укриттях / Фото: ТСН.ua

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

У ніч проти 24 січня 2024 року постерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах. 

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", - йдеться у повідомленні. 

Також у Харківській області оголошена повітряна тривога. До того ж повітряна тривога оголошена у Луганській, Донецькій областях та автономній республіці Крим. 

Нагадаємо, під час вечірньої повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи

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