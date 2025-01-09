Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку - ПС ЗСУ

Потурбуйтеся про власну безпеку.
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше ворог атакував Україну безпілотниками.
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