Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку - ПС ЗСУ

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що раніше ворог атакував Україну безпілотниками.

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