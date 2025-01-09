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Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку - ПС ЗСУ

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку - ПС ЗСУ

Російська військова авіація Су-25 / Фото: російські засоби масової пропаганди

Потурбуйтеся про власну безпеку.

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах. 

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше ворог атакував Україну безпілотниками

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