Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку - українські військові

Росіяни ніяк не заспокояться у своїх ворожих діях.

У ніч проти 8 вересня 2023 року стало відомо, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

"Загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів", - також йшлося у повідомленні.

Тим часом повітряна тривога була оголошена для Запорізької, Одеської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Луганської областей та автономної республіки Крим.

Тим часом у ніч проти 8 вересня у Курську було чути звук вибуху.

А також у Москві спалахнула будівля Федеральної митної служби та склади.