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Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку - українські військові

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку - українські військові

Повітряна тривога охопила частину України / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Росіяни ніяк не заспокояться у своїх ворожих діях.

У ніч проти 8 вересня 2023 року стало відомо, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах. 

"Загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів", - також йшлося у повідомленні.

Тим часом повітряна тривога була оголошена для Запорізької, Одеської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Луганської областей та автономної республіки Крим. 

Тим часом у ніч проти 8 вересня у Курську було чути звук вибуху

А також у Москві спалахнула будівля Федеральної митної служби та склади

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Дата публікації
Перегляди
412
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