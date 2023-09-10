Спостерігається  активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках - українські військові

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках!

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

"Загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів! У разі оголошення тривоги у вашій області - прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні.

Наразі повітряна тривога оголошена у Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та автономній республіці Крим.

Перебувайте в укриттях, потурбуйтеся про власну безпеку.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Київщині сили ППО працювали по цілях.

Додамо, що Повітряні Сили попередили про рух ударних безпілотників у бік Полтавщини та ракетну небезпеку.

Також пізніше у Києві пролунали вибухи.