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Спостерігається  активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках - українські військові

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Спостерігається  активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках - українські військові

Ворог активізував авіацію / Фото: wikimedia.org

Триває неспокійна ніч для українців.

Спостерігається  активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках! 

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

"Загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів! У разі оголошення тривоги у вашій області - прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні.

Наразі повітряна тривога оголошена у Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та автономній республіці Крим. 

Перебувайте в укриттях, потурбуйтеся про власну безпеку. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Київщині сили ППО працювали по цілях

Додамо, що Повітряні Сили попередили про рух ударних безпілотників у бік Полтавщини та ракетну небезпеку. 

Також пізніше у Києві пролунали вибухи.

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