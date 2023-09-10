Спостерігається  активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках - українські військові

Триває неспокійна ніч для українців.
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках!
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.
"Загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів! У разі оголошення тривоги у вашій області - прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні.
Наразі повітряна тривога оголошена у Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та автономній республіці Крим.
Перебувайте в укриттях, потурбуйтеся про власну безпеку.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Київщині сили ППО працювали по цілях.
Додамо, що Повітряні Сили попередили про рух ударних безпілотників у бік Полтавщини та ракетну небезпеку.
Також пізніше у Києві пролунали вибухи.
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