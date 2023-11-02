Спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря - ПС ЗСУ

Перебувайте в укриттях.
Повітряні Сили ЗСУ заявили про те, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря.
Також є загроза застосування авіаційного озброєння.
"У разі оголошення тривоги у вашій області - прямуйте в укриття", - заявили у Повітряних Силах ЗСУ.
Повітряна тривога наразі оголошена у Миколаївській, Херсонській, Луганській областях та автономній республіці Крим.
Також сили оборони півдня повідомили про ракетну небезпеку у Миколаївській області
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