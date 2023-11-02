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Спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря - ПС ЗСУ

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря - ПС ЗСУ

Повітряна тривога шириться Україною / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Перебувайте в укриттях.

Повітряні Сили ЗСУ заявили про те, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. 

Також є загроза застосування авіаційного озброєння. 

"У разі оголошення тривоги у вашій області - прямуйте в укриття", - заявили у Повітряних Силах ЗСУ. 

Повітряна тривога наразі оголошена у Миколаївській, Херсонській, Луганській областях та автономній республіці Крим. 

Також сили оборони півдня повідомили про ракетну небезпеку у Миколаївській області

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