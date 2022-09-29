Сповіщення ДСНС від грудня повідомлятимуть про реальну загрозу: як це працюватиме

Система оповіщення Cell Broadcast від ДСНС, тестування якої нещодавно звершилися, повноцінно запрацює у грудні.
Система оповіщення інформуватиме українців про реальні загрози на місцях, викиди радіації та термінову евакуацію.
Про це повідомив заступник очільника Державної служби з надзвичайних ситуацій Роман Примуш під час брифінгу.
Інформуванням населення будуть займатися військово-цивільні адміністрації, у складі яких будуть фахівці цієї системи. Також у разі потреби сповіщення будуть надсилатися централізовано по всій Україні.
Система оповіщення буде попереджати про небезпечні погодні умови, можливий викид радіації чи інших хімічних елементів, а також про термінову евакуацію. Повідомлення можуть містити інструкцію з подальшими діями.
За словами Примуша, оповіщення отримували користувачі телефонів, які були випущені після 2015 року. Таким чином ДСНС охопила 67% абонентів. Тепер фахівці працюють над тим, аби сповіщення отримували телефони більш старих версій.
Нагадаємо, у п’ятницю, 23 вересня, ДСНС завершила тестування системи інформування населення. Тепер ця система перейде в дослідну експлуатацію і буде використовуватися для надсилання реальних сигналів про загрози для українців.
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