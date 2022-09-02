Споживачі “Полтаватеплоенерго” від 3 вересня залишаться без гарячої води: названо причину

В Полтаві споживачі “Полтаватеплоенерго” від 3 вересня залишаться без гарячої води.

Споживачі “Полтаватеплоенерго” з 3 вересня залишаться без гарячої води. Причина того - неприйнятні умови придбання природного газу.

Про це з посиланням на речницю підприємства у НАК “Нафтогаз України” Інну Куліш пише “Суспільне”.

“У Полтаві не відключатимуть від роботи лише чотири котельні, які забезпечують гарячим водопостачанням лікарі”, - відмітили у виданні.

Нагадаємо, що у Херсоні та Енергодарі знищено три артсистеми ворога, склад з боєприпасами та майже роту особового складу.

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