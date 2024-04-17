Споживання електроенергії стрімко зростає: "Укренерго" звернулося із важливою заявою

В "Укренерго" закликають українців від 19:00 до 22:00 години "розумно" споживати електроенергію.
Через похолодання та хмарну погоду споживання елетроенергії стрімко зростає - на 6,5% більше аналогічного показника 15 квітня.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
"Через похолодання та хмарну погоду споживання стрімко зростає. Сьогодні вранці його рівень на 6,5% більше аналогічного показника вчора. Для того, щоб покрити таке зростання потрібно додатково включити 3-4 блоки на теплових електростанціях. Але зараз такої можливості немає – теплові електростанції є однією з основних цілей ракетних ударів росіян. Вчора добовий максимум споживання був близько 21:00. Він майже на 2% перевищив максимальне споживання понеділка 15 квітня", - повідомляють енергетики.
В "Укренерго" закликають українців від 19:00 до 22:00 години обмежити користування потужними енергоємними приладами.
"Вчора, 16 квітня, в години вечірнього максимуму споживання в енергосистемі не вистачало електроенергії – був наявний дефіцит. Для підтримки балансу в енергосистемі "Укренерго" з 20:00 до 22:00 залучав аварійну допомогу від операторів енергосистем Польщі, Словаччини та Румунії загальним обсягом 400 МВТ*год", - зауважили у компанії.
Також, за даними енергетиків, на ранок через дощ та шквальний вітер без світла повністю та частково залишаються близько 17 населених пунктів в Київській, Сумській та Чернігівській областях. Залишаються знеструмленими 107 споживачів в Запорізькій області. Ремонтні бригади працюють над заживленням споживач
"На теплових електростанціях продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після масованої ракетної атаки 11 квітня. Роботі сонячних електростанцій перешкоджає щільна хмарність в усіх регіонах. На атомних електростанціях триває планова ремонтна кампанія", - додали у компанії.
Нагадаємо, за даними ДТЕК, зараз в енергетиці найскладніша ситуація від початку війни.
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