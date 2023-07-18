Споживання електроенергії в Україні зростає: в "Укренерго" розповіли, як допомогти енергосистемі під час спеки

Чому зростання навіть на 3% значне для енергосистеми.

В Україні, зокрема, 17 липня через спеку у вечірні години споживання електроенергії зросло на 3%. Стан енергосистеми за вчорашній день порівняли з найспекотнішим днем минулого тижня. Одночасно ввімкнені кондиціонери та потужні прилади створили значне навантаження енергосистеми.

Про це йдеться у повідомленні "Укренерго" 18 липня.

Також там пояснили, чому зростання на 3% значне для енергосистеми.

"Для того, щоб покрити зростаюче споживання треба задіяти додаткову потужність, яка еквівалентна роботі декількох теплових енергоблоків", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" нагадали, що в країні немає жодної великої теплової електростанції, яка б не зазнала пошкоджень під час російської терористичної компанії. Включати в роботу додаткові енергоблоки зараз важко. На електростанціях та мережах постійні відновлювальні роботи.

Як допомогти енергосистемі під час спеки

Розуміємо, що влітку всі жадають прохолоди та комфорту. Ми не просимо повністю вимкнути кондиціонери та страждати від спеки. Але зменшення їх використання з 16.00 до 23.00 допоможуть підтримати стабільну та збалансовану роботу енергосистеми, яка перебуває в процесі відновлення.

Додамо, що енергетики і раніше закликали економити електроенергію, особливо у вечірні години пік. Наступна зима у нас буде не менш складною, ніж попередня. Українська енергосистема й далі залишається пріоритетною ціллю для терористичних атак росіян.

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