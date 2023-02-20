Споживання збільшується, проте дефіцит електроенергії не прогнозується – "Укренерго"

​​Збільшення споживання типове для початку робочого тижня.

В Україні станом на понеділок, 20 лютого, дефіцит потужності в енергосистемі відсутній, наразі відключення світла не прогнозується.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

В енергосистемі працюють всі види електростанцій. Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

"Через сприятливі погодні умови та поступове зростання світлового дня збільшилась робота електростанцій з відновлюваних джерел енергії, потужності яких працюють переважно у денні години. Наразі вони працюють уже зранку, частково покривають ранковий пік споживання. Імпорт електроенергії незначний і наближається до нульових значень в результаті стабілізації електропостачання в країні", - йдеться у повідомленні.

Енергетики продовжують ремонтні роботи для усунення мережевих обмежень для Одеси та Одеського району. Пошкодження там складні і масштабні.

Нагадаємо, 18 лютого Росія вчергове здійснила ракетну атаку по Україні. За даними ДТЕК, екстрені відключення світла запровадили у Києві, Київській, Одеській Дніпропетровській Сумській, Черкаській Кіровоградській, Херсонській, Івано-Франківській та Запорізькій областях.

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