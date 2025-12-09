Аварійні відключення діють: в "Укренерго" пояснили, чому графіки світла не працюють

Енергетика України / © Міністерство енергетики і вугільної промисловості

Реклама

Внаслідок чергової масованої нічної атаки Росії на енергетичну інфраструктуру, "Укренерго" вимушено застосувало аварійні відключення споживачів у низці областей. При цьому вранці зафіксовано зростання споживання електроенергії, що ускладнює ситуацію.

Компанія вкотре закликає громадян до максимальної економії та перенесення використання потужних приладів на нічні години — після 23:00.

Ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах.

Реклама

На ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають усюди, де дозволяє безпекова ситуація.

Через складну ситуацію, зумовлену російськими обстрілами, вранці 9 грудня у Харківській, Сумській та Полтавській областях були вимушено застосовані аварійні відключення. Оприлюднені графіки у цих регіонах наразі не діють.

"Укренерго" фіксує негативну тенденцію до зростання споживання, що тисне на пошкоджену систему:

Сьогодні, 9 грудня, станом на 9:30, рівень споживання був на 7,9% вищим, ніж у той же час попереднього дня.

Реклама

Внаслідок восьми масованих атак з початку року, в усіх регіонах України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання. Це стосується графіків обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу, а також погодинних відключень обсягом від 1,5 до 4 черг для побутових споживачів.

Компанія наголошує, що ощадливе енергоспоживання є критично необхідним і сприятиме меншій тривалості вимушених знеструмлень.

"Сьогодні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години — після 23:00," — йдеться у повідомленні "Укренерго".

Раніше у компанії ДТЕК пояснили причини тривалих відключень до 16 годин.