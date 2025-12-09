ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
190
Час на прочитання
2 хв

Аварійні відключення діють: в "Укренерго" пояснили, чому графіки світла не працюють

"Укренерго" повідомило про застосування аварійних відключень у Харківській, Сумській та Полтавській областях через нічну атаку РФ.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Енергетика України

Енергетика України / © Міністерство енергетики і вугільної промисловості

Внаслідок чергової масованої нічної атаки Росії на енергетичну інфраструктуру, "Укренерго" вимушено застосувало аварійні відключення споживачів у низці областей. При цьому вранці зафіксовано зростання споживання електроенергії, що ускладнює ситуацію.

Компанія вкотре закликає громадян до максимальної економії та перенесення використання потужних приладів на нічні години — після 23:00.

Ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах.

На ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають усюди, де дозволяє безпекова ситуація.

Через складну ситуацію, зумовлену російськими обстрілами, вранці 9 грудня у Харківській, Сумській та Полтавській областях були вимушено застосовані аварійні відключення. Оприлюднені графіки у цих регіонах наразі не діють.

"Укренерго" фіксує негативну тенденцію до зростання споживання, що тисне на пошкоджену систему:

Сьогодні, 9 грудня, станом на 9:30, рівень споживання був на 7,9% вищим, ніж у той же час попереднього дня.

Внаслідок восьми масованих атак з початку року, в усіх регіонах України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання. Це стосується графіків обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу, а також погодинних відключень обсягом від 1,5 до 4 черг для побутових споживачів.

Компанія наголошує, що ощадливе енергоспоживання є критично необхідним і сприятиме меншій тривалості вимушених знеструмлень.

"Сьогодні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години — після 23:00," — йдеться у повідомленні "Укренерго".

Раніше у компанії ДТЕК пояснили причини тривалих відключень до 16 годин.

Дата публікації
Кількість переглядів
190
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie