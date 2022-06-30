Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Спрацювали на відмінно: українські пілоти знищили два ворожі склади з боєприпасами та живу силу окупантів на Луганщині

Дата публікації
Перегляди
590
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Спрацювали на відмінно: українські пілоти знищили два ворожі склади з боєприпасами та живу силу окупантів на Луганщині

Генштаб ЗСУ

Штурмовики та бомбардувальники ЗСУ навідалися на позиції російських окупантів і добряче їх поколошматили.

В результаті російські загарбники не дорахувалися двох складів з боєприпасами, командно-спостережного пункту та купи живої сили.

Про це повідомляє командування повітряних сил ЗСУ.

29 червня ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України здійснила до 20 групових авіаударів по позиціях російських окупаційних військ на різних напрямках.

"Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м уразили командно-спостережний пункт ворога, два склади боєприпасів, склад ракетно-артилерійського озброєння, знищили техніку та живу силу ворога. Особливо активно ударна авіація відпрацювала на Луганщині, підтримуючи з повітря дії підрозділів сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що українські штурмовики та гелікоптери завдали ударів по скупченнях ворожої сили та техніки, опорному пункту та зенітно-ракетному комплексу “Стріла-10”.

Нагадаємо, що винищувач окупантів ракетами вдарив по літаках ЗСУ - українські пілоти спрацювали на відмінно.

Раніше українські гелікоптери на півдні вдарили по скупченню живої сили та військової техніки окупантів.

Читайте також:

Наступна публікація