Спрацювали на відмінно: українські пілоти знищили два ворожі склади з боєприпасами та живу силу окупантів на Луганщині

Спрацювали на відмінно: українські пілоти знищили два ворожі склади з боєприпасами та живу силу окупантів на Луганщині

Штурмовики та бомбардувальники ЗСУ навідалися на позиції російських окупантів і добряче їх поколошматили.

В результаті російські загарбники не дорахувалися двох складів з боєприпасами, командно-спостережного пункту та купи живої сили.

Про це повідомляє командування повітряних сил ЗСУ.

29 червня ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України здійснила до 20 групових авіаударів по позиціях російських окупаційних військ на різних напрямках.

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"Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м уразили командно-спостережний пункт ворога, два склади боєприпасів, склад ракетно-артилерійського озброєння, знищили техніку та живу силу ворога. Особливо активно ударна авіація відпрацювала на Луганщині, підтримуючи з повітря дії підрозділів сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що українські штурмовики та гелікоптери завдали ударів по скупченнях ворожої сили та техніки, опорному пункту та зенітно-ракетному комплексу “Стріла-10”.

Нагадаємо, що винищувач окупантів ракетами вдарив по літаках ЗСУ - українські пілоти спрацювали на відмінно.

Раніше українські гелікоптери на півдні вдарили по скупченню живої сили та військової техніки окупантів.

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