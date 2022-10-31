Справа Богуслаєва: президент "Мотор Січі" віддав наказ розукомплектувати гелікоптери на початку війни

Президент корпорації "Мотор січ" В'ячеслав Богуслаєв на початку повномасштабної війни Росії проти України віддав наказ розібрати гелікоптери, щоб ЗСУ не могли ними скористатися.

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За його словами генпрокурора, Богуслаєв наказав зняти з вертольотів лопаті.

"Президент "Мотор січі" на початку повномасштабної війни, після відповідного звернення українських військових, наказував співробітникам підприємства приховати документи від гелікоптерів, аби українські сили оборони не могли скористатись технікою. Мовляв, українські пілоти не сядуть за штурвал гелікоптера без спеціальних формулярів", - сказав Костін.

За його словами, після того, як українськи військові звернулись по гелікоптери, Богуслаєв віддав наказ розукомплектувати техніку - зняти з неї лопаті.

Костін зауважив, що все це відбувалося на початку війни, коли ворожі гелікоптери штурмували Гостомель, окупанти обстрілювали Україну, і "коли так важлива була вчасна підтримка Збройним силам у повітрі".

Справа Богуслаєва: що відомо

Президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва підозрюють у державній зраді і роботі на РФ. За даними СБУ, Богуслаєва та його колегу затримали у справі про незаконне постачання товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

Богуслаєву вже обрано запобіжний захід для президента "Мотор Січі" у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що підприємство "Мотор Січ" продає росіянам двигуни до вертольотів.

У Богуслаєва також знайшли російський паспорт від 2000 року.

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