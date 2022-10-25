Справа Богуслаєва: всі подробиці, як президент "Мотор Січі" попався на співпраці з Росією

Для торгівлі військовою продукцією з державою-агресором були вибудовані численні схеми.

Президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва підозрюють у державній зраді і роботі на Російську Федерацію. Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід для президента "Мотор Січі" у вигляді тримання під вартою.

Йому, а також очільнику департаменту зовнішньо-економічної діяльності "Мотор Січі" оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - колабораційна діяльність та пособництво державі-агресору.

Що інкримінують президенту "Мотор Січі"

За даними СБУ, Богуслаєва та його колегу затримали у справі про незаконне постачання товарів військового призначення для російської штурмової авіації. До незаконного постачання можуть бути причетні керівники заводу компанії у Запоріжжі, які діяли у змові з представниками російської корпорації "Ростех". Отриману від "Мотор Січ" продукцію використовували для ремонту гелікоптерів Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан", КА-52 "Алігатор" та Мі-28Н "Нічний мисливець".

Як повідомляє СБУ, для обходу встановлених обмежень на торгівлю з РФ організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах Близького Сходу, Європи і Східної Азії. Саме ці компанії відправляли "замовлення" українському виробнику нібито для потреб іноземної сторони.

Проте після одержання військової продукції "посередники" переправляли її до Росії. Також ворог використовував іноземних спільників для ремонту та обслуговування власної авіатехніки з використанням українських запчастин.

2019 року журналісти Bihus.Info повідомляли, що підприємство "Мотор Січ" продає росіянам двигуни до вертольотів. Це робилося попри офіційну заборону співпраці з державою-агресором. Справу щодо фінансування тероризму представниками заводу "Мотор Січ" СБУ відкрила 2016 року. Повідомлялося, що підприємство сплатило терористам з фейкових республік на території України 32 млн російських рублів.

У директора "Мотор Січі" ЗМІ також знайшли російський паспорт, отриманий ще 2000 року, і навіть індивідуальний податковий номер для сплати податків у країні-агресорі.

Фото: Радіо Свобода

На суді з обрання запобіжного заходу Богуслаєв не став відповідати на пряме питання про співпрацю з країною-агресором.

"Я - генеральний конструктор. Моє завдання - створювати та модернізувати вертольоти. З цього і потрібно починати", - відповів на запитання кореспондентів 83-річний підозрюваний.

Фото: скриншот з відео

Перехоплення СБУ: про що Богуслаєв говорив з росіянами

24 жовтня СБУ опублікувала аудіозаписи телефонних розмов В'ячеслава Богуслаєва, що підтверджують його співпрацю з РФ.

Розмова з представником ЗАТ "Двигуни Володимир Клімов-Мотор Січ" (Москва):

- Богуслаєв: Запчастини ми готові вам надіслати. Тільки подумай через Хорватію чи де там у вас була, Чорногорію? У вас десь були хороші кінці.

- Ситнов А.П. ЗАТ "Двигуни Володимир Клімов-Мотор Січ" (Москва): У нас є Хорватія, Казахстан і навіть Киргизія.

- Богуслаєв: Ми зараз порахуємо, на яку суму ми можемо. А ви визначтеся, через кого.

Розмова з ексгендиректором ПАТ "Росвертол" Мотренком П.Д.:

Богуслаєв: Петре Даниловичу, скажи, скільки ти ще приймеш 136-х (ред. - Д-136 - турбовальний двигун призначений для установки на гелікоптери Мі-26)?

Мотренко: У нас з вами ще є контракт на чотири та плюс ще на два. Усього шість.

Богуслаєв: Я, ти знаєш, подекуди до вас відправляю десятками. І все у нас йде нормально.

У лютому 2022 року "Мотор Січ" поставила до РФ найкращі двигуни останнього покоління.

Богуслаєв: Петре Даниловичу, вчора був у вашого нового шефа, у білокам'яній.

Мотренко: Чув це.

Богуслаєв: Я підняв знову питання. він погодився і на 28-ку (ред. - ударний гелікоптер Мі-28) і на 24-ку (ред. - ударний гелікоптер Мі-24) ваші ставити нові двигуни п'ятого покоління. Готовий, так як ми провели усі випробування в Росії. Він навіть сказав, як ми будемо поставляти йому. Просить на ваші 35-ті (ред. - ударний гелікоптер Мі-35) поставити на всі мотори нові. Він мені говорить: "Допоможи мені, дай більше моторів, бо не встигаємо". У нього якісь там плани грандіозні (ймовірно мова йде про війну проти України). Ми домовилися, як все це здійснювати.

Мотренко: Добре.

Більше того Богуслаєв, як наголосили в СБУ, виправдовував напад Росії і висловлював надію, що Путін не зупинить наступ своїх військ, розмірковував про "нацистів" в Україні тощо. Цьому також є підтвердження в опублікованій СБУ розмові Богуслаєва у березні 2022 року, коли російські окупанти вдарили ракетами по "Мотор Січ".

СБУ наводить розмову Богуслаєва з неназваним російським співрозмовником:

- Богуслаєв: У нас гідростанція і атомна станція - вони бояться.

- Співрозмовник: Ну так, бояться. Ви з ними заодно просто от і все.

- Богуслаєв: Ні-ні-ні, вони підуть. Зеленського виженуть і підуть, нема проблем. Сумирнішими стали, багато полягло людей у Києві. Якщо Путін закінчить, то потім "націоналісти" нас "кончать". Іскандер, Іскандер-М впав на території заводу. Ми без всякої злості до цього ставимося, абсолютно. Ми все розуміємо...

СБУ як мінімум з 2019 року прослуховувала В'ячеслава Богуслаєва, розповів на своїй сторінці у Facebook головний редактор Цензор.нет Юрій Бутусов.

"Богуслаєв забезпечував і російську авіацію і експортні поставки РФ. І про це знало багато співробітників "Мотор Січі" і державних службовців. Тому що поставки десятків двигунів "Мотор Січ" здійснювала до посередників у Китай, Латвію, Гонконг, Арабські Емірати. Під час вторгення Богуслаєв домовився про канал поставок через Туреччину, але нарешті СБУ взяло на себе відповідальність затримати зрадника. Багато років Богуслаєв залишався одним із важливих постачальників російського військово-промислового комплексу, і зараз очевидно, що попри заборону співпраці з РФ у 2014-му році Богуслаєв продовжував озброювати гвинтокрили Путіна", - пише Бутусов.

Чому "Мотор Січ" важлива для окупантів

Початок військової агресії Росії проти України в 2014 році негативно позначився на російському ВПК, який був тісно пов'язаний з українськими підприємствами. Після того, як Україна зупинила військово-технічне співробітництво з РФ, це обірвало цілий ланцюжок, розповідає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко на Youtube-каналі ТСН.

"Чому важлива "Мотор Січ" і стратегічні заводи-виробники? Тільки ті заводи, які виробляють, мають здійснювати технічний нагляд за виробленою продукцією, продовження ресурсів її експлуатації, продовження її термінів... Росія собі самовільно влаштувала якісь філії, представництва, і почала самовільно собі продовжувати технічну документацію. Це не відповідає жодним правилам і критеріям. Тому росіяни шукали можливості - те, що встановлено слідством, і те, що інкримінується пану Богуслаєву", - пояснив Мусієнко.

Експерт зауважив, що випадок "Мотор Січі" - не єдиний:

"Була інформація про "Південмаш", на заводі були виявлені працівниками Служби безпеки люди, які можуть підозрюватись у співробітництві з Росією, у державній зраді, були на інших оборонних підприємствах... Військово-промисловий комплекс Росії не зміг компенсувати багато компонентів, які втратили з розривом співробітництва з Росією. Я вже мовчу, що "Південмаш" мав здійснювати технічний нагляд над знаменитими ядерними ракетами "Сатана". Росіяни це не можуть компенсувати до сьогодні, тому вони шукають різних шляхів".

Що відомо про Богуслаєва

83-річний В'ячеслав Богуслаєв - багаторічний керівник і почесний президент ПАТ "Мотор Січ", народний депутат України чотирьох слухань. 2000 року нагороджений званням Героя України - за внесок у промисловість.

Богуслаєв тричі обирався до парламенту від Партії регіонів, один раз - як самовисуванець. Також він був довіреною особою кандидати в президенти України Віктора Януковича.

Під час своїх каденцій він входив до складу комітету Верховної Ради з питань національної безпеки й оборони та мав доступ до державної таємниці. Також у Раді Богуслаєв "прославився" тим, що став одним зі співавторів звернення депутатів від Партії регіонів і КПУ до польського Сейму щодо визнання Волинської трагедії геноцидом поляків.

Богуслаєв також фігурує в рейтингах найзаможніших людей України. У 2020 році Forbes оцінював статки почесного президента "Мотор Січі" у 125 млн доларів - 62 місце в країні.

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