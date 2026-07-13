Справа братів Мосейчуків: поліція повідомила нові подробиці резонансного вбивства

Вбивство братів Мосейчуків / © Національна поліція України

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Стали відомі нові подробиці вбивства братів Мосейчуків в селі Калинівка Білоцерківського району на Київщині. Як відомо, у цьому злочині підозрюються підлеглі комбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова і він сам.

Як повідомили джерела ТСН.ua у владних структурах Київщини, брати Мосейчуки були вбиті за допомогою вогнепальної зброї, після чого були переміщені до лісосмуги поблизу села Тернівщина Полтавської області. Від Калинівки до Тернівщини відстань становить понад 400 км.

Нові подробиці вбивства братів Мосейчуків: що розповіли у поліції

У поліції повідомили, що на Київщині правоохоронці знешкодили організовану злочинну групу з-поміж військовослужбовців, причетну до викрадення, тривалого катування та жорстокого вбивства двох братів.

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Заява про зникнення безвісти двох чоловіків надійшла до поліції Київщини 3 липня. Слідчі та оперативники одразу розгорнули масштабний комплекс пошукових заходів.

Під час огляду помешкання зниклих братів правоохоронці зафіксували прямі докази вчинення тяжкого злочину: пошкоджену систему відеоспостереження, сліди від пострілів та інші речові докази.

Щоб відтворити хронологію подій, кримінальні аналітики та оперативники опрацювали десятки камер відеоспостереження, встановили маршрути пересування та ідентифікували автомобілі, які використовували зловмисники.

Згодом, 9 липня, поліцейські виявили місце, де були закопані тіла вбитих, — у лісосмузі на території Полтавської області. У вбитих були численні вогнепальні поранення. Вказати конкретне місце поховання загиблих під час слідчого експерименту допоміг один із затриманих військовослужбовців.

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Як встановило слідство, конфлікт розпочався через побутову суперечку. Напередодні трагедії один із братів посварився з місцевою мешканкою, яка зробила молодикам зауваження через гучну музику та катання на мотоциклах. У відповідь чоловіки висловилися на її адресу нецензурною лайкою. Чоловік жінки — військовослужбовець — вимагав від них вибачень перед дружиною, однак брати в грубій формі відмовили.

«Вирішивши помститися, зловмисник залучив до злочинного плану інших військовослужбовців», — додають у поліції.

Нападники проникли на ділянку загиблих, застосували вогнепальну зброю та силою вивезли двох братів на автомобілі до іншої області. Чоловіків незаконно утримували впродовж тривалого часу, після чого вбили.

Затримання та підозри

У результаті спецоперації оперативники карного розшуку та спецпідрозділи КОРД затримали дев’ятьох підозрюваних. Усі вони є військовослужбовцями ЗСУ.

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Вісьмом учасникам організованої групи повідомили про підозру за ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України — за незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Ще одному фігуранту справи інкримінують умисне вбивство двох осіб. Йому загрожує від 15 років ув’язнення до довічного позбавлення волі.

Усім підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Сьогодні, 13 липня, стало відомо про затримання ймовірного організатора.

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«Сьогодні, 13 липня, у Подільському районі Києва оперативники поліції Київської області за силової підтримки КОРД затримали екскомандира бригади. Йому вже повідомлено про підозру (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 28 п.п. 1, 3, 9, 12, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Фігуранту загрожує до 15 років за ґратами або довічне позбавлення волі».

У справі триває досудове розслідування.

Що відомо про вбивство: головне

Нагадаємо, у селі Калинівка на Київщині сталося резонансне вбивство братів Романа та Максима Мосейчуків. У ніч проти 28 червня семеро військових 155-ї ОМБр увірвалися на подвір’я, викрали братів і вивезли на полігон на Полтавщину, де вбили та закопали.

Приводом став побутовий конфлікт: дружина колишнього командира бригади Станіслава Лучанова скаржилася на шум від мотоциклів, через що бійці шукали місцевих за складеним списком «байкерів». Важливо, що мотоцикл мав лише третій, молодший брат Сергій, але викрали саме Романа та Максима.

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Правоохоронці затримали підозрюваних, вісьмом із них обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Наразі вони заявляють, що виконували наказ керівництва.

Сам екскомбриг Станіслав Лучанов після затримання підлеглих подався в СЗЧ, а його родичі втекли з села. Рідні загиблих дізналися про їхню смерть із медіа, а не від правоохоронців, що викликало хвилю обурення у суспільстві. Поліція та військова прокуратура розслідують справу за статтями про умисне вбивство двох осіб та незаконне позбавлення волі.

Сьогодні Станіслава Лучанова затримали у Києві.

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