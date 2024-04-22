Справа Червінського: як вона просувається та де зараз перебуває підозрюваний

Червінському подовжили термін тримання під вартою ще на 60 днів.

Колишньому військовому Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій Роману Червінському подовжили термін тримання під вартою ще на два місяці.

Про це пише hromadske з посиланням на заяву його адвокатки Людмили Куси.

За її словами, 22 квітня адвокати отримали ухвалу Кіровоградського районного суду з повідомленням про переміщення Червінського до Кіровоградського слідчого ізолятора. Адвокати спочатку заявляли, що не мали підтвердження, чи дійсно їхній підзахисний перебуває там.

Згодом адвокат Червінського Костянтин Глоба в коментарі "Бабелю" заявив, що Червінський зрештою знайшовся в СІЗО.

"...Червінський не був присутній (на засіданні. – Ред.) при цьому, але був десь на території суду", – заявив адвокат.

Водночас Глоба зазначив, що вважає ухвалу суду незаконною.

Адвокат Сергій Лисенко в коментарі "Цензор.Нет" також підтвердив, що Червінського перевели до Кіровоградського СІЗО.

Лисенко зазначив, що поки його підзахисний утримувався в ізоляторі СБУ, то до нього застосовувалися заходи безпеки.

"Тепер він на загальних підставах перебуває в Кропивницькому СІЗО, тому ми будемо звертатися до прокуратури та суду з вимогою застосувати до Червінського заходи безпеки", – додав адвокат.

За інформацією Кіровоградського районного суду, 19 квітня Роману Червінському продовжили запобіжний захід – тримання під вартою до 17 червня 2024 року. Підготовче засідання у справі перенесли на 24 травня на 11:40. від п'ятниці підозрюваний перебуває у Кропивницькому слідчому ізоляторі.

Нагадаємо, що про зникнення Романа Червінського після засідання суду 19 квітня повідомляли його захисники.

Раніше повідомлялося, що розроблена тепер уже ексрозвідником Червінським спецоперація з захоплення російського літака закінчилася ракетним ударом по українському аеродрому. Його звинувачують у самовільній проваленій операції з вербування російського пілота, що призвело до обстрілу аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області та знищення українських літаків.

Сам Червінський справу проти себе називає політичним замовленням через оприлюднення 2021 року інформації про зрив спецоперації щодо російських найманців приватної військової компанії "Вагнер".