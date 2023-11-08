Справа Дубінського: нардепу вручили протокол про адмінправопорушення, пов’язане з корупцією

Слідчі ДБР вручили народному депутату Олександру Дубінському протокол про адмінправопорушення, пов’язане з корупцією.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як стало відомо, у серпні та жовтні цього року Дубінський, використовуючи свої повноваження, звернувся до Міністерства охорони здоров’я та Державного бюро розслідування. Він цікавився розглядом питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон, що є предметом кримінальної справи, де депутат виступає фігурантом.

“Також він намагався тиснути на слідство, вимагаючи здійснювати перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких депутат виступає як підозрюваний. Отримані від Державного бюро розслідувань докази стали достатніми для складання НАЗК протоколу про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією”, - розповіли в ДБР.

Дубінський порушив відразу декілька вимог: п. 3 ч. 1 ст. 28 Закону України “Про запобігання корупції” (не вчиняти та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів), та ч. 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

Нагадаємо, що нардепу Дубінському оголосили підозру в незаконному переправленні за кордон ухилянта.

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