Справа ексдиректора ДК "Укрспецекспорт" Саламатіна: ВАКС надав дозвіл на досудове розслідування

Вищий антикорупційний суд НАБУ і САП надали дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього генерального директора компанії "Укрспецекспорт", а пізніше - генерального директора концерну "Укроборонпром", міністра оборони України та радника президента України.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

Йдеться про Дмитра Саламатіна.

Слідство встановило, що підозрюваний у період 2010-2012 років на посадах гениректора ДК "Укрспецекспорт" та гендиректора ДК "Укроборонпром", у змові з іншими особами, організував підготовку і підписання агентської угоди з компанією нерезидентом, низки додаткових угод та актів приймання виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості про надані агентські послуги та стали підставою для сплати "агенту" понад 23,8 млн доларів США.

НАБУ і САП досліджують й інші епізоди можливої корупційної діяльності за участю підозрюваного.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Тим часом у Києві місцевий адвокат зі спільником вимагали від підприємця 30 тисяч доларів за оренду озера. Їх викрили та вже повідомили про підозру.