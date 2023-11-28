Справа екскерівника філії "Приватбанку": суд залишиив Волкова під вартою

Київський апеляційний суд сьогодні, 28 листопада, розглянув продовження тримання під вартою колишнього керівника столичної філії "Приватбанку" Сергія Волкова.

Про це передає ТСН.

Суд постановив клопотання слідчого задовольнити та продовжити строк тримання під вартою Сергія Волкова до 26 січня 2024 року включно.

Також йому визначили заставу в розмірі 25 тисяч прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 67 млн 100 тис. гривень. Таким чином суму застави дещо зменшили. Найперший розмір застави становив понад 134 млн грн, потім його зменшили до 100 млн.

Справа колишнього керівника філії "Приватбанку" Волкова

Нагадаємо, 21 вересня, Шевченківський районний суд міста Києва взяв під варту підозрюваного у кримінальному провадженні щодо заволодіння коштами "Приватбанку" Сергія Волкова. Його підозрюють у привласненні 5,7 млрд грн.

За словами адвокатів, у Волкова – проблеми зі здоровʼям, він хворіє на цукровий діабет першого типу, бореться з онкологією гортані (голосових зв'язок), має діабетичну стопу, стеноз судин, а також кардіологічні захворювання, що можуть спричиняти різке раптове підвищення тиску.

Тому фігурант потребує регулярних медичних оглядів, проведення лікувальних процедур і безперервного прийому ліків, і не може довго перебувати в ізоляторі. Проте суд відхилив апеляцію Волкова щодо зміни запобіжного заходу.

Своєю чергою адвокат Сергія Волкова Владислав Опанасик звернувся до уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця через загрозу життю свого підопічного в СІЗО.

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