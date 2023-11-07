Справа екскерівника філії "Приватбанку" Волкова: що вирішив Апеляційний суд

Сьогодні, 7 листопада, Київський апеляційний суд розглянув скаргу колишнього керівника столичної філії "Приватбанку" Сергія Волкова щодо зміни запобіжного заходу.

Про це передає ТСН.

Суд розглянув апеляційну скаргу Волкова на ухвалу про продовження строку утримання під вартою.

"Продовжити Сергію Волкову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 грудня 2023 року", – йдеться у рішенні.

Суд визначив суму застави у розмірі 100 млн 650 тис. грн. Застава може бути внесена як самим підозрюваним, так і будь-якою іншою фізичною чи юридичною особою. У разі внесення застави підозрюваного буде звільнено з-під варти із покладенням на нього певних обов'язків. Зокрема, здати документи, що дають змогу виїзду за кордон.

За словами захисника Владислава Опанасика, Волкова утримували в СІЗО попри важкий стан здоров'я.

"Перш за все, критичний стан здоров'я підозрюваного унеможливлює його перебування під вартою в принципі. Хоч ухвалою суду і було зобов'язано детективів забезпечити додержання права підозрюваного Волкова С. В. на належну медичну допомогу, за місцем попереднього ув'язнення необхідні для цього умови відсутні", – пояснював раніше адвокат.

Справа колишнього керівника філії "Приватбанку" Волкова