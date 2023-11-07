Справа екскерівника філії "Приватбанку" Волкова: що вирішив Апеляційний суд

Апеляційну скаргу суд задовольнив частково.
Сьогодні, 7 листопада, Київський апеляційний суд розглянув скаргу колишнього керівника столичної філії "Приватбанку" Сергія Волкова щодо зміни запобіжного заходу.
Про це передає ТСН.
Суд розглянув апеляційну скаргу Волкова на ухвалу про продовження строку утримання під вартою.
"Продовжити Сергію Волкову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 грудня 2023 року", – йдеться у рішенні.
Суд визначив суму застави у розмірі 100 млн 650 тис. грн. Застава може бути внесена як самим підозрюваним, так і будь-якою іншою фізичною чи юридичною особою. У разі внесення застави підозрюваного буде звільнено з-під варти із покладенням на нього певних обов'язків. Зокрема, здати документи, що дають змогу виїзду за кордон.
За словами захисника Владислава Опанасика, Волкова утримували в СІЗО попри важкий стан здоров'я.
"Перш за все, критичний стан здоров'я підозрюваного унеможливлює його перебування під вартою в принципі. Хоч ухвалою суду і було зобов'язано детективів забезпечити додержання права підозрюваного Волкова С. В. на належну медичну допомогу, за місцем попереднього ув'язнення необхідні для цього умови відсутні", – пояснював раніше адвокат.
Справа колишнього керівника філії "Приватбанку" Волкова
Нагадаємо, 21 вересня, Шевченківський районний суд міста Києва взяв під варту підозрюваного у кримінальному провадженні щодо заволодіння коштами Приватбанку Сергія Волкова. Його підозрюють у привласненні 5,7 млрд грн.
За словами адвокатів, у Волкова – проблеми зі здоровʼям, він потребує регулярних медичних оглядів, проведення лікувальних процедур і безперервного прийому ліків, а тому не може довго перебувати в ізоляторі. Проте суд відхилив апеляцію Волкова щодо зміни запобіжного заходу.
Своєю чергою адвокат Сергія Волкова Владислав Опанасик звернувся до уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця через загрозу життю свого підопічного в СІЗО.
3 листопада Апеляційний суд вчергове відклав розгляд запобіжного заходу банкіра Волкова.