Справа екскерівника філії "Приватбанку" Волкова: суд розглядає апеляційну скаргу (онлайн)

Сьогодні, 7 листопада, Київський апеляційний суд розглядає скаргу колишнього керівника столичної філії "Приватбанку" Сергія Волкова щодо зміни запобіжного заходу.

Про це передає ТСН.

Суд розглядає апеляційну скаргу Волкова на ухвалу про продовження строку утримання під вартою.

За словами захисту, провина Волкова є недоведеною і необґрунтованою стороною звинувачення, а сам банкір не може перебувати у СІЗО через поганий стан здоров'я.

Також адвокат клопоче про зменшення розміру застави.

Справа колишнього керівника філії "Приватбанку" Волкова

Нагадаємо, 21 вересня, Шевченківський районний суд міста Києва взяв під варту підозрюваного у кримінальному провадженні щодо заволодіння коштами Приватбанку Сергія Волкова. Його підозрюють у привласненні 5,7 млрд грн.

За словами адвокатів, у Волкова – проблеми зі здоровʼям, він потребує регулярних медичних оглядів, проведення лікувальних процедур і безперервного прийому ліків, а тому не може довго перебувати в ізоляторі. Проте суд відхилив апеляцію Волкова щодо зміни запобіжного заходу.

Своєю чергою адвокат Сергія Волкова Владислав Опанасик звернувся до уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця через загрозу життю свого підопічного в СІЗО.

3 листопада Апеляційний суд вчергове відклав розгляд запобіжного заходу банкіра Волкова.

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