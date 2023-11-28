Справа екскерівника філії "Приватбанку" Волкова: суд розглядає продовження тримання під вартою (онлайн)

Триває розгляд клопотання сторони обвинувачення про продовження тримання під вартою Волкова Сергія.

Київський апеляційний суд 28 листопада розглядає продовження тримання під вартою колишнього керівника столичної філії "Приватбанку" Сергія Волкова.

Про це передає ТСН.

Справа колишнього керівника філії "Приватбанку" Волкова

Шевченківський районний суд міста Києва 21 вересня взяв під варту підозрюваного у кримінальному провадженні щодо заволодіння коштами "Приватбанку" Сергія Волкова. Його підозрюють у привласненні 5,7 млрд грн.

За словами адвокатів, у Волкова – проблеми зі здоровʼям, він потребує регулярних медичних оглядів, проведення лікувальних процедур і безперервного прийому ліків, а тому не може довго перебувати в ізоляторі. Проте суд відхилив апеляцію Волкова щодо зміни запобіжного заходу.

Своєю чергою адвокат Сергія Волкова Владислав Опанасик звернувся до уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця через загрозу життю свого підопічного в СІЗО.

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