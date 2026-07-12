Справа екскомбрига 155-ї ОМБр та його підлеглих: що відомо про жертв убивства

ЗСУ

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Жертвами резонансного вбивства, у причетності до якого правоохоронці підозрюють колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова та його підлеглих, стали брати Максим і Роман Мосейчуки.

Про це повідомляє hromadske, яке поспілкувалося з рідними загиблих.

Брат убитих Сергій Мосейчук розповів журналістам, що родина вже втратила на війні батька, а один із братів також захищав Україну у складі Національної гвардії.

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«У нас батько загинув на війні. Один із братів служив у Національній гвардії України. Теж з перших днів захищав Україну. Він був і гранатометником, і штурмовиком. Вони були по батькові списані», — сказав Сергій Мосейчук.

За словами родичів, Максим Мосейчук проходив службу з початку повномасштабного вторгнення, однак був звільнений із війська приблизно через рік після загибелі батька.

Максим Мосейчук / © Громадське

Хрещений Максима Василь Дмитрієнко розповів, що той брав участь в обороні Києва та відзначився у боях на початку вторгнення.

«Максим у перші дні був в обороні Києва. Він під Броварами палив російську техніку. Мосейчук-старший ним пишався. Він два танки підбив», — зазначив Дмитрієнко у коментарі hromadske.

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Батько братів, Сергій Мосейчук-старший, із перших днів повномасштабної війни служив у 28-му стрілецькому батальйоні. Він загинув 20 липня 2023 року під час виконання бойового завдання після підриву автомобіля на міні. Після його загибелі була зареєстрована петиція про присвоєння військовослужбовцю звання Героя України (посмертно), яка станом на 11 липня вже набрала майже 26 тисяч підписів і перебуває на розгляді.

Нагадаємо, Військова служба правопорядку Збройних сил України повідомила, що колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Станіславу Лучанову та іншим встановленим учасникам організованої злочинної групи повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі та умисному вбивстві двох цивільних громадян на території Київської області.

Правоохоронцям вдалося встановити всіх причетних до злочину військоволужбовців та провести їх затримання в кількох регіонах України. Колишнього командира бригади, який втік із військової частини, все ще шукають.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 28 червня група невідомих викрала двох братів у Білоцерківському районі Київської області.

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За інформацією ЗМІ від джерел у правоохоронних органах, слідство розглядає версію, за якою дружину комбрига Станіслава Лучанова нібито образили невідомі особи. Реагуючи на це, комбриг дав пряму команду восьми підпорядкованим бійцям «покарати» кривдників. Військові викрали двох мешканців Калинівки, вивезли їх на територію Дніпропетровської області, де й розправилися з ними.

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