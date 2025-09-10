Справа експосадовиці Хмельницької МСЕК: чи внесли заставу за Крупу

Справа колишньої голови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи / © ТСН

Реклама

За колишню голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу не внесли заставу у розмірі 20 мільйонів гривень. Термін сплив у вівторок, 9 вересня.

Про це повідомила прессекретар Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис, пише «Укрінформ».

«За колишню очільницю Хмельницької МСЕК не внесли заставу розміром 20 млн грн», — сказала вона.

Реклама

Вона додала, що п’ятиденний термін внесення застави сплив у вівторок, 9 вересня.

При цьому прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк уточнила, що відомство пізніше визначиться зі своєю позицією щодо перегляду запобіжного заходу ексочільниці МСЕК Хмельниччини.

Раніше скандальна ексочільниця Хмельницької МСЕК, яку підозрюють у незаконному збагаченні, вийшла на свободу.

«Коли людині змінюють запобіжний захід, вважається, що у неї є тільки він. Її звільнили з-під варти в залі суду, але у неї є 5 днів для того, щоб ці кошти внести. Якщо вона порушує цей термін, прокурор клопотатиме про те, щоб цей запобіжний захід знову змінили. Тобто у неї є 5 днів для того, щоб або подати клопотання про апеляцію (що вона не згодна з цією сумою), або внести ці кошти. Є 5 календарних днів. Станом на зараз ця громадянка вважається такою, що є не під вартою, а під заставою, а застава ще не внесена», — повідомила ТСН.ua пресслужба Вищого антикорупційного суду.

Реклама

Нагадаємо, корупційна історія Тетяни Крупи набула неабиякого резонансу у жовтні 2024 року, коли під час обшуків у посадовиці виявили мільйони. Гроші були скрізь, де ще залишалося вільне місце, навіть у туалеті. Також Мережу обурило фото, де на ліжку лежить чоловік Крупи, а поряд — гора доларів.