ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
376
Час на прочитання
2 хв

Справа експосадовиці Хмельницької МСЕК: чи внесли заставу за Крупу

Запобіжний захід для Наталії Крупи може бути змінений.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Справа колишньої голови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи

Справа колишньої голови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи / © ТСН

За колишню голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу не внесли заставу у розмірі 20 мільйонів гривень. Термін сплив у вівторок, 9 вересня.

Про це повідомила прессекретар Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис, пише «Укрінформ».

«За колишню очільницю Хмельницької МСЕК не внесли заставу розміром 20 млн грн», — сказала вона.

Вона додала, що п’ятиденний термін внесення застави сплив у вівторок, 9 вересня.

При цьому прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк уточнила, що відомство пізніше визначиться зі своєю позицією щодо перегляду запобіжного заходу ексочільниці МСЕК Хмельниччини.

Раніше скандальна ексочільниця Хмельницької МСЕК, яку підозрюють у незаконному збагаченні, вийшла на свободу.

«Коли людині змінюють запобіжний захід, вважається, що у неї є тільки він. Її звільнили з-під варти в залі суду, але у неї є 5 днів для того, щоб ці кошти внести. Якщо вона порушує цей термін, прокурор клопотатиме про те, щоб цей запобіжний захід знову змінили. Тобто у неї є 5 днів для того, щоб або подати клопотання про апеляцію (що вона не згодна з цією сумою), або внести ці кошти. Є 5 календарних днів. Станом на зараз ця громадянка вважається такою, що є не під вартою, а під заставою, а застава ще не внесена», — повідомила ТСН.ua пресслужба Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, корупційна історія Тетяни Крупи набула неабиякого резонансу у жовтні 2024 року, коли під час обшуків у посадовиці виявили мільйони. Гроші були скрізь, де ще залишалося вільне місце, навіть у туалеті. Також Мережу обурило фото, де на ліжку лежить чоловік Крупи, а поряд — гора доларів.

Дата публікації
Кількість переглядів
376
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie