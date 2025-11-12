- Дата публікації
Справa "Енергоатому": яку заставу призначив суд для підозрюваної Лесі Устименко
Суд постановив тримати Лесю Устименко під вартою 60 днів у справі «Енергоатому» або внести заставу.
Суд постановив взяти під варту Лесю Устименко, яку підозрюють у причетності до розкрадання коштів «Енергоатому», строком на 60 днів.
Про це повідомила кореспондентка «Суспільного» із зали суду.
Водночас суд дозволив альтернативу — внесення застави у розмірі 25 млн грн, що дозволить підозрюваній залишитися на волі до завершення слідства.
Розслідування справи триває, і подробиці щодо ролі Лесі Устименко в можливому розкраданні коштів «Енергоатому» поки уточнюються.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ОПРИЛЮДНЕНІ ЧЕРГОВІ ПЛІВКИ СПРАВИ МІДАС! ФІГУРАНТІВ стає ВСЕ БІЛЬШЕ!
Нагадаємо, як повідомили журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) з посиланням на джерела у правоохоронних органах, до переліку підозрюваних разом із Лесею Устименко входять також четверо учасників так званого «бекофісу», який, за версією слідства, займався легалізацією коштів: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик») та Людмила Зоріна.
Раніше йшлося про те, що 12 листопада, вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Дмитра Басова. Його підозрюють у масштабних розкраданнях у сфері енергетики.