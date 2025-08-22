Справа Фаріон: підозрюваний фактично зізнався у вбивстві співкамернику

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У Шевченківському райсуді Львова 22 серпня продовжився розгляд справи про вбивство української мовознавиці Ірини Фаріон. У суді заслухали аудіозапис розмови підозрюваного В’ячеслава Зінченка зі співкамерником, де фігурант визнав, що вбив Фаріон через особисту неприязнь. На засіданні Зінченко стверджував, що сказав це під тиском.

Про це повідомляє «Суспільне».

На суді 22 серпня прокурор повідомив, що протягом засідання досліджуватиметься протокол негласних слідчих розшукових дій. Прокурор Дмитро Петльований зачитав з протоколу текст розмови Зінченка та його співкамерника, особу якого не назвали. В оригіналі розмова звучала російською.

Реклама

Діалог Зінченка і співкамерника про вбивство Фаріон

Співкамерник звертається до Зінченка:

— Малий, ти скажи, ти щось отримав з цього?

— Ні.

— Так, а на*** ти сидиш, на*** ти підписувався на це все, якщо навіть не отримав грошей? Ну зробили роботу, вбили людину, я зрозумів, ну касу дали чи ви там на ґрунті патріотизму це зробили?

Реклама

— На ґрунті особистої неприязні.

— На ґрунті особистої неприязні? Та ну на*** б****. — Це ж наскільки треба бути… Ти ж навіть з нею не був знайомий

— Ну так.

— Ну яка може бути особиста неприязнь? Чи ти маєш на увазі неприязнь, що вона так виступала, що така точка зору в неї була чи як? Що ти розумієш як особисту неприязнь?

Реклама

— Конкретно до неї погано ставився.

— А чому? Що вона тобі поганого зробила?

— Вона висловлювалась погано.

— Висловлювалась погано про кого, що?

Реклама

— На мою адресу.

— На твою адресу?

— Не конкретно на мою.

— А на чию?

Реклама

— Російськомовних.

— А хто тобі взагалі дав право забирати в когось життя? Якщо так розібратися, ти міг облити її зеленкою, не знаю, облити бензином, зламати руку, ногу, але не забирати життя, розумієш?

— Ага.

Зінченко заявив про «недопустимість» цього доказу

Після зачитаної розмови Зінченко заявив, що цей доказ не можна брати до уваги, і що сказані ним співкамернику слова неправдиві.

Реклама

«Цей доказ недопустимий. Оскільки принижували мою честь і гідність, спонукали визнати свою провину, а після того, як я казав щось, щоб від мене відчепились, тиск зменшувався. Те, що там сказано, не є правдою, я казав, щоб від мене відчепились і не тиснули», — висловився підозрюваний.

Своєю чергою адвокат Зінченка заявив, що той мав бути в камері один, і попросив встановити особи тих, хто розмовляв із його клієнтом.

Після цього на засіданні суду планувалося перейти до допиту потерпілих. Захист Зінченка попросив додатковий час на підготовку до допиту. Колегія суддів призначила перерву в засіданні. Наступні засідання заплановані на 2 і 3 вересня о 10:30.

Нагадаємо, Ірину Фаріон було вбито 19 липня 2024 року у Львові. У мовознавицю стріляли з пістолета, після чого вона померла в лікарні.

Реклама

Невдовзі у Дніпрі затримали підозрюваного у злочині В’ячеслава Зінченка і відтоді він перебуває під вартою в СІЗО. На сьогодні хлопець — єдиний підозрюваний у справі. За версією слідства, фігурант був учасником онлайнгрупи, що пропагує культ насильства, а також розпалює расову, національну та релігійну ворожнечу. Зінченко звинувачення у вбивстві Фаріон відкидає.