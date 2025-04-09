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Справа Фаріон: підозрюваний у вбивстві зробив низку заяв на суді
Підсудний вважає себе невинним.
У Львові відбулося чергове засідання суду у справі про вбивство Ірини Фаріон. Підозрюваний В'ячеслав Зінченко зробив низку заяв.
Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua, який був присутній у залі суду.
Зокрема, підозрюваний прокоментував, куди поділися його кучері.
“У мене волосся не прям кучеряве, коли подовжується, воно стає трохи таке якби хвилею”, — зазначив хлопець.
Також він запевнив, що “найцікавіше попереду”, мовляв, “нічого особливо цікавого ще не було”.
“Вони не просто звинувачують мене у вбивстві, вони хочуть повісити на мене абсолютно все, всіх собак. І звинувачення одночасно і в убивстві за українську мову, і в замаху на пропутінського депутата, це просто логічне протиріччя”, — акцентував Зінченко.
Також він пообіцяв розповісти, чому ж його затримали, коли вийде на свободу.
“На свободу вийду і буду наліво й направо все розповідати. Зараз не вважаю за потрібно це казати”, — завершив підозрюваний у вбивстві Фаріон.
Шевченківський райсуд Львова 9 квітня подовжив запобіжний захід В’ячеславу Зінченку — підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Фігурант перебуватиме під вартою до 8 червня.