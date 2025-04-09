Справа Фаріон: підозрюваний у вбивстві зробив низку заяв на суді

Суд над Зінченком

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У Львові відбулося чергове засідання суду у справі про вбивство Ірини Фаріон. Підозрюваний В'ячеслав Зінченко зробив низку заяв.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua, який був присутній у залі суду.

Дата публікації 15:01, 09.04.25 Кількість переглядів 23 Підозрюваний у вбивстві Фаріон зробив низку заяв у суді

Зокрема, підозрюваний прокоментував, куди поділися його кучері.

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“У мене волосся не прям кучеряве, коли подовжується, воно стає трохи таке якби хвилею”, — зазначив хлопець.

Також він запевнив, що “найцікавіше попереду”, мовляв, “нічого особливо цікавого ще не було”.

“Вони не просто звинувачують мене у вбивстві, вони хочуть повісити на мене абсолютно все, всіх собак. І звинувачення одночасно і в убивстві за українську мову, і в замаху на пропутінського депутата, це просто логічне протиріччя”, — акцентував Зінченко.

Також він пообіцяв розповісти, чому ж його затримали, коли вийде на свободу.

“На свободу вийду і буду наліво й направо все розповідати. Зараз не вважаю за потрібно це казати”, — завершив підозрюваний у вбивстві Фаріон.

Шевченківський райсуд Львова 9 квітня подовжив запобіжний захід В’ячеславу Зінченку — підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Фігурант перебуватиме під вартою до 8 червня.