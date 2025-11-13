Справа Фаріон: суд ухвалив нове рішення щодо підозрюваного Зінченка

В’ячеслав Зінченко

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Шевченківський райсуд Львова 13 листопада подовжив запобіжний захід для В’ячеслава Зінченка, обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Так, фігурант залишиться під вартою без права на заставу ще на 60 діб.

Про це повідомляє «Суспільне».

На засіданні прокурор Дмитро Петльований попросив суд подовжити термін дії запобіжного заходу для Зінченка у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

Реклама

«А оскільки злочин, який інкримінується обвинуваченому, вчинений із застосуванням насильства та призвів до смерті потерпілої, прошу суд не визначати розмір застави при вирішенні питання про продовження запобіжного заходу», — сказав прокурор.

Після виходу з нарадчої кімнати суд оголосив, що вирішив подовжити Зінченку запобіжний захід — арешт без права внесення застави строком на 60 діб.

У справі Фаріон заслухали двох свідків

На засіданні суду також заслухали двох свідків — власницю квартири, яку орендував підозрюваний влітку 2024 року, та понятого, який був присутній під час вилучення доказів на місці вбивства.

Власниця помешкання розповіла, що під час телефонної розмови з потенційним орендарем почула голос дорослого чоловіка, однак на зустріч прийшов зовсім молодий хлопець — це неабияк здивувало жінку.

Реклама

«Зінченко подзвонив на контактний номер і коли ми розмовляли, ми домовились про поселення близько 15 години, і по часу все так чітко відбувалось. Єдине, що мене вразило, що коли був дзвінок, голос був такий досить старшого мужчини, років 55, чіткий український тон. Я прийшла в квартиру може на 5 хвилин швидше і його чекала, в телефонному режимі пояснювала, як зайти до квартири. І що мене вразило — заходить молодий хлопчина, в нього лице таке ще, запам’ятала, прищаве було, перехідний вік, а по голосу в телефоні був старший чоловік. І мене це вразило», — розповіла свідок.

Господиня квартири зазначила, що засумнівалася, чи хлопцеві взагалі виповнилося 18 років, тож попросила пред’явити документи. Лише після цього вона передала йому ключі. За словами жінки, орендар заплатив готівкою за три доби проживання, але залишив помешкання достроково — вже наступного дня після обіду.

Згодом до суду викликали одного з двох понятих, які були присутні під час слідчих дій на місці злочину.

«Я повертався з магазину після того, як вже відбулося саме вбивство, це десь було під вечір. Попросили мене бути понятим, коли будуть вилучати речові докази на місці вбивства. Пам’ятаю як вилучили там, де відбулося саме вбивство, одну гільзу. Також брали з лавки відбитки пальців, якщо вони там були, а решту не пам’ятаю», — розповів чоловік.

Реклама

Нагадаємо, вбивство Фаріон було скоєно 19 липня 2024 року у Львові. В неї стріляли з пістолета, після чого мовознавиця померла в лікарні.

Згодом правоохоронці затримали підозрюваного у злочині — Зінченка. Відтоді він перебуває в СІЗО і суд постійно подовжує термін тримання під вартою.

Під час чергового судового засідання у справі про вбивство Фаріон 21 жовтня було допитано таємного свідка, який бачив підозрюваного у день злочину. Донька загиблої Софія Особа висловила подяку свідку та заявила, що адвокати Зінченка намагаються затягнути проце.